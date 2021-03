X Factor-veteranen tog en "voksen beslutning", da han kylede sin egen sammensatte gruppe Neva & Ida hjem.

"X Factor" tog fredag aften en chokerende drejning, da Thomas Blachman smed sin egen gruppe Neva & Ida ud efter omsang mod Martin Jensens solist Vilson Ferati.

På trods af den opsigtsvækkende afslutning kalder den garvede dommer det for "udramatisk".

- Neva & Ida lavede deres bedste optræden - de har en skævhed, en originalitet og en kunstnerisk nerve. Og det er paradokset, for her i programmet handler det om likeability i forhold til seerne.

- Men jeg kunne ikke forestille mig, at Oh Land ville slagte to af Martin Jensens deltagere i to programmer i træk. Så jeg tog en voksen mands beslutning, og Neva & Ida var glade og lettede, siger Thomas Blachman, der ikke havde drøftet beslutningen med de to forinden, såfremt de skulle havne i farezonen.

Beslutningen skyldtes både, at Neva & Ida var meget mærkede af de hadefulde beskeder, de har modtaget, og at de som sammensat gruppe ikke helt havde fundet melodien samarbejdsmæssigt og stilistisk.

Selv om Thomas Blachman smed dem ud, er han ikke nervøs for deres reaktioner - og de tog da umiddelbart også meldingen med forståelse på scenen.

- Jeg føler ikke, at jeg på nogen måde har ydmyget eller diskrimineret dem, understreger Thomas Blachman og uddyber så:

- Det kan enhver dansklærer identificere sig med - det er ikke alle eleverne, der er lige nemme at arbejde sammen med. De kom som solister, som jeg så satte sammen, men de er to individer, som skal ud og lave hver deres musik.

Et gennemgående tema for aftenens program blev de mange hadbeskeder, både deltagerne og dommerne har modtaget.

Selv om tonen er hård, så synes den 57-årige komponist og jazzmusiker, at showet er værd at lave.

- Hvis det kan være med til at skabe mærkesager, og hvis folk bliver spejlet i sig selv, så er det relevant fjernsyn og glider derfor ikke ufarligt forbi.

- Det sætter tingene på spidsen, og det er et formål i sig selv, synes jeg. Vi lever åbenbart i et samfund, der er udannet, siger han.

Ifølge den erfarne dommer er det desværre ikke noget nyt, at "X Factor" rammes af voldsomme henvendelser.

- Der har altid været en del ballade med det her program, siger han og fortsætter:

- Jeg kan huske engang, jeg cyklede forbi Rådhuspladsen og så en lysavis, hvor der stod: "Fuck dig, Remee!", siger han med henvisning til sin tidligere meddommer.

- Vi har været udsat for alt. Men nu er jeg åbenbart gået fra at være hadet til at være mindre hadet.

Folk må gerne komme til tasterne og have en mening, men kritikken skal være konstruktiv, understreger han.

- Energien kan jeg godt lide, men når det bliver racistisk og under bæltestedet, bliver det usundt. Det er dårlig opdragelse, siger Thomas Blachman.

Især Oh Land har fået grove beskeder, efter at hun i sidste uge smed Martin Jensens deltager Hiba Chehade ud til fordel for Neva & Ida.

Da Thomas Blachman selv tog beslutningen om at sende sin gruppe hjem, undgik Oh Land at stå med det svære valg.

- Jeg giver hende en rolig aften, så hun ikke skal vågne op til pis og ballade i morgen.

- Det ville nok ikke være af samme størrelse som sidst, men stadig. Jeg synes, jeg gjorde alles arbejde lettere, siger han.

Oh Land ser dog ikke sin meddommers beslutning som nogen beskyttelse.

- Han ville gerne tage det valg, og hvis det lå på mig, havde jeg selvfølgelig taget det valg, for det er mit arbejde, siger hun efter showet.

Efter Neva & Idas exit er der syv artister tilbage i konkurrencen. De går på scenen igen næste fredag til temaet "Sommer".

Det kan ses på TV2 og streamingtjenesten TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/