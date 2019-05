Victoria Carmen Sonne stormer frem på den danske filmscene, hvor hun er kendt for sine stærke, mørke roller.

Victoria Carmen Sonne har de seneste år taget et fast greb om den danske filmscene. Hun er blot lige fyldt 25 år, men med sig i bagagen har hun allerede en Robert- og to Bodilpriser.

Senest modtog hun Bodilprisen 2019 for Bedste Kvindelige Hovedrolle for sin præstation i den dystre gangsterfilm "Holiday".

Kun 3000 danskere var gået i biografen for at se den på det store lærred, men det stoppede hende ikke i at bryde igennem til kritikerne og fagfolk, der blandt andet med begrundelsen, at hun "har en magnetisk virkning både på kamera og publikum", overrakte hende den prestigefyldte Bodil-statuette.

Filmkritikere har kaldt hende mystisk, hendes roller er kaldt mørke og udfordrende, og Politikens anmelder skrev om hendes præstation i "Holiday": "At spille ung bimbo med så mange sammensatte krav til figuren så overbevisende er en præstation, der kræver både erfaring og dødsforagt".

Mandag eftermiddag sidder hun i solen på Frederiksberg, pakker plasten af sin cigaretpakke og hælder kaffe op, der blandes med en hel del mælk. Snart har "Usynligt Hjerte", hvor hun spiller en af hovedrollerne som en tidligere pornoskuespiller, premiere.

Selv forklarer hun, at det ikke nødvendigvis kun er de mørke roller, der interesserer hende. Så længe at hun føler den rette energi i karakteren og i sammenspillet med instruktøren, så er det ligegyldigt, om det er en tragisk eller humoristisk historie.

- Jeg har aldrig tænkt det som om, at jeg måler det efter et parameter, hvor der skal være en vis form for ulykkeradar, der skal slå ud i mine karakterer.

- Jeg har absolut ikke nogen plan. Jeg tænker, at der er ikke noget, som jeg ikke vil. Der har aldrig været en regel om, at jeg ikke vil lave noget kommercielt eller noget, der solgte mange billetter.

- Jeg spiller mange forskellige roller og prøver ikke at lægge en masse betegnelser ned over dem. For som mennesker er vi jo alle ekstremt sammensatte. For mig handler det meget om nogle energier, der passer sammen, når jeg møder en instruktør eller manuskriptforfatter, siger den 25-årige skuespillerinde.

Trods sin unge alder har hun efterhånden spillet med i film i ti år. Filmkarrieren var uventet. Jo, hun opsøgte sin første rolle, men det skete nærmest tilfældigt eller en smule underbevidst, imens hun arbejdede i filmudlejningsforretningen PlayTime Video i Husum, der ikke havde nær så mange kunder som konkurrenten Blockbuster.

- I butikken fandt jeg nogle danske film, jeg rigtig godt kunne lide. Jeg så blandt andet film af den danske instruktør Simon Staho, og da der ikke rigtig var nogle kunder i forretningen, så kunne jeg sidde og se film, imens jeg var på arbejde.

- Et par uger senere var jeg på vej i skole med bussen, jeg gik i 8. klasse, og der så jeg en audition-annonce i Metroxpress, hvor der stod, at Simon Staho søgte unge skuespillere til en film. Det var hans film, jeg rigtig godt kunne lide, så jeg mødte op til audition og fik en rolle. Jeg fyldte 15 år, dagen efter at vi afsluttede optagelserne, siger Victoria Carmen Sonne.

Nogle år senere søgte hun ind på Den Danske Scenekunstskole, hvor hun fik en plads og studerede de efterfølgende fire år. Undervejs spillede hun med i "I Blodet" og "Vinterbrødre". Kritikerroste danske film, der gav hende en bodil- og en robertpris for hendes roller.

Flere af hendes roller har potentiale til at fremkalde en følelse af stærk ubehag hos publikum. Eksempelvis i Holiday, hvor hendes karakter bliver voldtaget af sin gangsterkæreste.

Alle de film, hun har medvirket i, er smallere film, som med et mindre budget alligevel har formået at indhente anerkendelse. Men det er ikke de film, som størstedelen af danskerne går i biografen for at se.

- Det ville da være dejligt, hvis der var nogle flere, der så det, man lavede.

- Hvis publikum får lov at tilbringe halvanden eller to timer med min karakter i hendes miljø og måske føler, at de kan identificere sig med hende, selv om de ikke umiddelbart troede det og finde ud af, at de i virkeligheden ikke er så forskellige, så ville det være en succes for mig, siger Victoria Carmen Sonne.

Grunden til, at hendes roller til tider beskrives som dystre og udfordrende, skal måske findes i, at Victoria Carmen Sonne drages af at fortælle de menneskelige skæbner, som mange personer muligvis går med fordomme om.

Som når hun har spillet gangsterbossens kæreste i "Holiday" eller i den kommende film "Usynligt Hjerte", hvor hun spiller en tidligere pornoskuespiller, der efter en kort karriere i USA vender hjem til Danmark.

- Jeg har ikke en eller anden agenda med kun at skulle spille det mørke eller kun det, vi ikke rigtig gider at se. Men jeg har nok en eller anden nysgerrighed på mennesker, der normalt ikke har en stemme eller i hvert fald prøve at være med til at ekspandere deres stemme, så det ikke bliver så stereotypt et billede, vi har af eksempelvis en pornoskuespiller, siger hun.

Victoria Carmen Sonne tænder en ny cigaret og læner sig tilbage i stolen. Hun åbner op om sine roller og filmkarrieren, men det er sværere at finde ud af, hvordan hendes liv uden for lærredet er, eller hvordan hendes opvækst har været.

- Jeg elsker at grine, og jeg elsker at tage på Bakken, siger hun med et smil, og så går samtalen hurtigt videre til noget nyt.

Man får indtrykket af, at hun står endnu stærkere i sine roller, fordi hun ikke giver for meget af sig selv udenfor lærredet. Hun afgiver mystik, selv når hun sidder og drikker kaffe i solen en mandag eftermiddag.

I "Usynligt Hjerte" samarbejder hun igen med instruktør Laurits Flensted-Jensen. De har kendt hinanden i syv år, og Victoria Carmen Sonne har tidligere spillet med i instruktørens film "Melon Rainbow" fra 2015, hvor hun spiller en pige, der om dagen gør rent, men om aftenen smider tøjet online.

I den kommende film spiller hun igen en rolle, der går ind og berører temaer og miljøer, som ikke ofte bliver vist på det store lærred.

I arbejdet med rollen som tidligere pornoskuespillerinde har Victoria Carmen Sonne researchet og samlet erfaringer fra personer, der selv lever i de miljøer. Blandt andet har hun fået lov til at tilbringe meget tid på et bordel. Et miljø, hvor flere af kvinderne har arbejdet med porno.

- Jeg har været så heldig at kende kvinder og haft kontakt til kvinder, der har arbejdet med sex. Så låner jeg måske nogle af deres minder. Hvis de fortæller om en dag, hvor de var på optagelse på et pornofilmset, hvor der skete det og det, så låner jeg det, og skriver det ned. Det kommer ikke som en scene i filmen, men jeg har det ligesom i karakterens mindebank.

- Ikke at jeg nogensinde bevidst sidder og tænker i en intim situation, at det her skal jeg stjæle til mit arbejde. Men det er klart, når man arbejder med at portrættere liv, så kommer det fra liv, ens eget liv og alle de mennesker omkring en, der har lyst til at dele ud af deres liv, siger hun.

- Jeg er evigt taknemmelig for, at folk vil lære mig noget og åbne op for mig. Nogle gange ligger der et tempo eller en energi i en scene, som kan være opsnappet af erfaringer fra ens bedste ven eller en, man har talt med i en researchsituation. Nogle gange bliver tingene mikset sammen, siger hun.

"Usynligt Hjerte" har premiere 9. maj.

/ritzau/