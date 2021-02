Egentlig havde Annika Aakjær fået æren af at styre slagets gang under Bodilprisen 2021. Og hun glædede sig.

Men nu er showet blevet rykket, og sangskriveren har derfor været nødt til at melde afbud.

Derfor bliver det i stedet skuespiller og musiker Emma Sehested Høeg, der skal agere vært, når prisuddelingen løber af stablen.

Den 27-årige kvinde, der blandt andet er kendt fra 'Limboland' og '29', glæder sig selvsagt og lover at skabe en »lummer fest«.

»Jeg håber virkelig, at jeg kan skabe et vanvittigt forførende og sexet show, fordi jeg tror, vi trænger til at mærke, at nogen flirter med os fra en scene, og jeg ser for mig, hvordan rosenblade falder ned fra loftet, og vinderne bliver fragtet op på scenen på ryggen af hvide heste til lyden af Morricone …«

»Men nu må vi se, hvor meget jeg kan nå. Et brag af en lummer fest, det tror jeg i hvert fald, jeg kan love,« siger hun i en pressemeddelelse.

På scenen vil Emma Sehested Høeg blive akkompagneret af DJ og radiovært Jonas Visti, hvis stemmer nogle nok kender fra P8 Jazz.

I første omgang var det planen, at Bodilprisen skulle finde sted i marts, men fordi man håber på, at corona-situationen de kommende måneder ændrer sig til det bedre, har man valgt at udskyde festivitassen til 8. maj.

Denne aften vil landets ældste filmpris blive tildelt for blandt andet 'bedste danske film', 'bedste manuskript' og 'bedste kvindelige hovedrolle'.

Alle årets nominerede offentliggøres mandag den 22. februar 2021.