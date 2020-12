Det er hændt flere gange, at julen ikke er gået som planlagt i Bodil Jørgensens familie.

Folk kigger overrasket, når de får fortalt, hvad der hvert år ligger under juletræet hos skuespillerinden Bodil Jørgensen, som lige nu både kan opleves i DR1's nye familiejulekalender, "Julefeber", og i den satiriske voksenkalender "Jul med Trines mor" på DR2.

I den 59-årige skuespillerindes familie er der nemlig én regel, som gør sig gældende for både store som små, når man giver pakker til jul:

- Vi giver genbrugsgaver. Så der er ingen nye gaver at finde under vores juletræ. Det overrasker nogle.

- I stedet må man eksempelvis give en sang eller en historie. Men aldrig en ny blender eller lignende, lyder det fra skuespillerinden.

Her deler Bodil Jørgensen ud af sine juleminder:

Hvad er din rolle i julen?

- Hvert år udvælger jeg nogle historier, som jeg læser højt for hele familien juleaften, forklarer Bodil Jørgensen.

- Jeg er særligt glad for at læse legender om Kristus eller eventyr som "Snemanden" af H.C. Andersen. De er så fabulerende og smukke.

Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Når det sidste lys i adventskransen bliver tændt, jeg skræller en appelsin og drikker et glas varm gløgg med min mand (filmfotografen Morten Søborg. red.).

Hvad er din mest mislykkede jul?

- Det er før sket, at juleaften er blevet udsat et par timer. Min søster og jeg har altid haft det med at komme lidt for sent, og det kan vores svigerfamilier ikke rigtig forstå. Men det ender godt - maden er der jo, og den bliver kun bedre af at stå lidt.

- Ellers husker jeg dengang, hvor min bror og jeg ikke kunne vente til anden var færdig juleaften. For at få tiden til at gå tog vi min storesøsters Velo-knallert. Min bror sad bag på, og jeg kørte den. Men vi kunne ikke få den til at stoppe, så det endte med, at vi kørte direkte ind i en hæk, husker hun.

Hvilken julegave har fået dig til at græde?

- Jeg græder nu ikke over gaver i dag, men da jeg var lille, kunne jeg godt finde på det.

- Min mor og far var ikke særlig gode til at købe det, jeg ønskede mig. Og hvis jeg virkelig havde ønsket mig noget og forestillet mig, at jeg fik det, og det så ikke skete, kunne jeg godt begynde at græde. Men jeg fik engang et kasseapparat af dem, og det blev jeg godt nok glad for, erindrer skuespillerinden.

Hvad håber du, der ligger under træet i år?

- Flere billeder af mine børn (Johannes på 24 år, Østen på 19 år og12-årige Rigmor, red.) og nogle klumper ler, som min datter har lavet.

