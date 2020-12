Nok er Bodil Jørgensen en erfaren skuespiller, men hun er slet ikke færdig med at lære, fortæller hun.

Bodil Jørgensen har spillet med i fire julekalendere, masser af teaterstykker, et hav af tv-serier og endnu flere film.

Cv'et byder på komiske roller i blandt andet "All Inclusive" og "Mænd og høns" og seriøse præstationer som i "Hvidsten Gruppen" og "De forbandede år", og indsatsen har kastet en Bodil- og flere Robert-statuetter af sig.

Alligevel mener den 59-årige skuespillerinde, at hun har haft masser at lære i rollen som den mystiske mormor i DR's nye julekalender, "Julefeber".

Her spiller hun blandt andet over for 16-årige Silas Cornelius Van og Selma Sol í Dali på 10 år.

- Det har været fantastisk, lyder det fra den rutinerede skuespillerinde om optagelserne med sine unge medspillere.

- Man skal aldrig tro som gammel, hærdet skuespiller, at man ikke kan lære noget. Jeg har lært noget af de børn, siger hun og uddyber:

- Jeg lærte noget om uskyld, når jeg var sammen med dem og spillede sammen med dem. At man aldrig må miste sin uskyld - særligt som skuespiller, det er det værste, siger hun.

Under optagelserne har hun også være fascineret af, hvor optændte børnene har været.

- Deres begejstring for at være med og for at fortælle historien er fantastisk, siger hun.

I julekalenderen møder man drengen Bjørn, som spilles af Silas Cornelius Van, og hans lillesøster Gro, som spilles af Selma Sol í Dali.

De bor i Urbanplanen på Amager sammen med deres far, som spilles af Steppeulven-skuespilleren Joachim Fjelstrup.

Men den fiffige far skylder penge til en fyr, der bliver kaldt Slikpinden. Og for at komme ud af den knibe låner han deres lejlighed til den skumle type, og familien flytter i stedet ind på loftet på farens arbejdsplads på Det Kongelige Teater.

De to børneskuespillere har på hver deres måde taget Bodil Jørgensen med storm.

- Drengen er ret fysisk, og han kan slå en baglæns salto. Det gør han på en optagelse, hvor der ikke er ret meget plads. Og man tænker: "Bare han ikke falder ned på hovedet".

- Og den lille pige, når hun hører noget bestemt musik. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige... Det skal man se. Hun giver sig fuldstændig hen. Det er virkelig rørende.

"Julefeber" kan ses fra hver aften fra den 1. til den 24. december på DR1.

Dagens afsnit kan også ses på DRTV fra morgenstunden.

/ritzau/