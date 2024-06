Bodil Jørgensen er særligt stolt af sine roller i filmene "Rom" og "Idioterne". I år er hun blevet valgt til at modtage Årets Hæderspris ved Svend Prisen.

I år er det Bodil Jørgensen, der modtager Svends Hæderspris for sine markante og originale præstationer i dansk film, tv og teater i mere end tre årtier.

Prisen vækker både glæde og stolthed hos skuespilleren.

- Det er søreme flot, lyder reaktionen fra Bodil Jørgensen.

- Jeg bliver lige overrasket hver gang, jeg får en pris. Det er lidt det samme, som når jeg bliver genkendt på gaden - for jeg er jo bare mig, siger hun til Ritzau.

Bodil Jørgensen bliver hædret i Svendborg, der danner rammen om Svend Prisen, fra den 23. august og frem til den 29. august.

Her kulminerer de svendborgensiske filmdage med uddelingen af Svend Prisen, hvor der ud over Hædersprisen til Bodil Jørgensen også uddeles ni statuetter til de seneste 12 måneders mest populære biograffilm og tv-serier.

Med Hædersprisen skriver Bodil Jørgensen sig ind efter blandt andre Ghita Nørby, Lars Mikkelsen og Susanne Bier.

- Jeg ved selv, hvor meget film betyder i menneskers liv, og det er jo utroligt, hvad det bringer af glæder. Så jeg modtager gerne prisen. Det er både sjovt at give og at få, siger hun.

Bodil Jørgensen skal også selv fejre prisen med sin mand, filmfotografen Morten Søborg.

- Vi skal op og nyde det og tænde op i den lille pejs på Falsled Kro og spise den gode, fine mad. Vi har normalt ikke tid til den slags, siger hun og tilføjer:

- Det er noget, som jeg deler med min mand, for han er jo også grunden til, at jeg kan lave alle de ting, som jeg gør. Det er ham, der smører madpakker til mig og børnene og hjælper mig med kontrakter og gennemlæsninger.

Bodil Jørgensen har over 100 film- og tv-roller i bagagen. Hun blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i København i 1990, og to år senere fik hun sit gennembrud i teaterstykket "Den menneskelige stemme" på Betty Nansen Teatret.

Selv fremhæver hun det romantiske drama "Rom", som havde premiere tidligere i 2024, samt periodefilmen "Hvidstengruppen", TV 2-succesen "Badehotellet" og Lars von Triers gyserserie "Riget: Exodus" som de roller, hun er mest stolt af.

- "Idioterne" er også en favorit. Den kan jeg også godt lide at se selv, siger hun om endnu et af Lars von Triers værker.

Det var også for sin rolle som Karen i "Idioterne", at hun i 1999 både vandt en Bodil og en Robert i kategorien Bedste Kvindelige Hovedrolle.

Nu får statuetterne selskab af Svends Hæderspris, som den 63-årige skuespiller modtager for sin samlede karriere. Men det er ikke alt, hun er lige så stolt af.

- Jeg havde jo også en kort affære med Far til fire-filmene, siger hun.

Under optagelserne til "Far til fires vilde ferie" var Bodil Jørgensen ude for en ulykke, da hun blev klemt under en traktor.

Alle ribben brækkede. Skambenet blev knust. Hoften brækkede. Begge kraveben brækkede, lungerne klappede sammen, og hun havde blødninger i lever og nyre.

Hun svævede mellem liv og død og lå i respirator i fem dage.

Efter syv måneder og et intenst genoptræningsforløb stod hun igen foran kameraet, da optagelserne af "Badehotellet" gik i gang.

I dag er Bodil Jørgensen kommet sig fuldstændig, og listen af roller bliver længere og længere.

I øjeblikket er hun i gang med at arbejde på en film af Blinkende lygter-instruktøren Anders Thomas Jensen, og så har hun hovedrollen i teaterstykket "Frøken Jensens Kogebog" på Randers Teater.

- Jeg er 63 år, og når jeg er 67 et halvt, så er det der, jeg må gå på folkepension. Det er selvfølgelig svært at trække sig fuldstændig i min branche, men der er da mange andre ting, jeg også gerne vil nå, siger hun og fortsætter:

- Jeg gad godt køre afsted ned gennem Europa i et tog. Bare stå af i nogle byer og kigge mig omkring, mens jeg stadig kan gå.

/ritzau/