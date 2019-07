Et af Roskilde Festivals store hovednavne leverede ikke de store overraskelser, men kørte hjem på rutinen.

78-årige Bob Dylan spillede onsdag aften sin sjette koncert på Roskilde Festival.

Da den rutinerede herre spillede på festivalen, blev det "endnu en dag på kontoret for Bob Dylan", mener BT's anmelder, der kalder Dylan et tidligt bud på en af årets mindre skuffelser på festivalen.

- Og har man blot brugt en smule tid på at læse om Bob Dylans tidligere koncerter i år, så ville det hurtigt stå klart, at det nærmest bare var en gentagelse af de forrige, skriver Jeppe Elkjær Andersen.

Også Jyllands Postens anmelder Kasper Schütt-Jensen bemærkede, at Dylans sammensætning af sange gik igen fra koncerterne i Norge, Sverige og Finland i juni måned.

Han kaster fire ud af seks stjerner efter Dylan og påpeger, at hans store rutine og enorme sangkatalog redder ham.

- Han betonede - med aftenens gavmilde sætliste - atter engang, at han råder over et fuldstændig vanvittigt sangkatalog, skriver han blandt andet i sin anmeldelse.

Schütt-Jensen påpeger, at "det var tydeligt, at det nærmest ikke-eksisterende sceneshow blev for stillestående for festivals yngste gæster, som forlod pladsen i hobetal."

Han bakkes op af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo, der også retter kritik af publikum.

- Mesteren leverede voksenunderholdning til kids. Og sættet gik hen over hovederne på den relativt beskedne flok, der knevrede utålmodigt selv relativt tæt på scenen, skriver han og giver koncerten tre ud af seks stjerner.

Sjællandske Mediers anmelder Anders Petri lagde også mærke til, at gennemsnitsalderen steg igennem koncerten, da den yngre del af publikum forlod pladsen foran Orange Scene.

Petri kalder Dylan "sprudlende" og modsat sine medanmeldere hæftede han sig også ved fornyelser i Dylans koncert.

- Nok var der flere greatest hits på sætlisten, men det var sjældent i den version, der har gjort dem til kronjuvelerne i Bob Dylans enorme diskografi, skriver han blandt andet.

