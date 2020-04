Andrea Bocellis påskekoncert i en rungende tom domkirke i Milano blev taget overordentligt godt imod.

Søndag aften trådte den italienske tenor Andrea Bocelli ind i den karakteristiske milanesiske domkirke, Duomo di Milano, og skrev historie.

Hans 25 minutter lange koncert i anledning af påsken er nemlig den mest sete klassiske koncert på YouTube nogensinde.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mens den blinde tenor optrådte, kiggede 2,8 millioner mennesker med, og efterfølgende er koncertoptagelsen også blevet et hit. Torsdag er den således blevet set intet mindre end 36 millioner gange.

Det var på forhånd Andrea Bocellis håb, at koncerten, der gik under navnet "Music for Hope", skulle bringe mennesker fra nær og fjern sammen i denne tid, hvor coronakrisen har forhindret folk i at samles fysisk og mange er isolerede.

- Takket være musikken, som kan streames live og bringe folk sammen, vil vi kramme denne sårede jords pulserende hjerte med millioner af foldede hænder overalt i verden, siger tenoren i videooptagelsen.

Koncertoptagelsen viser ikke bare Andrea Bocelli, der synger i en rungende tom kirke, men også droneoptagelser af gader og stræder i Milano, der ligger øde hen.

/ritzau/