I den seneste sæson af 'Den store bagedyst' tonede 38-årige Lena Thorsson frem. Og nu har hendes deltagelse scoret hende drømmejobbet.

»Jeg er mange gange blevet spurgt, hvad jeg ville bruge 'Den store bagedyst' til, men helt naivt ville jeg bare gerne være med i programmet. Jeg havde ikke tænkt over de muligheder, det ligesom kunne bringe med sig,« fortæller Lena Thorsson.

Hun har de seneste syv år arbejdet som skolelærer på specialskolen Heldagsskolen i Slimminge, men nu har hun sagt op. Hun er nemlig blevet ansat som kreativ direktør på Café Le Jardin.

Efter borgmesteren i Køge, Marie Stærke (S), på sine sociale medier delte sin støtte til køgenseren Lena Thorsson i 'Bagedyst'-finalen, opdagede den selvstændige iværksætter Henrik Kehlet, 51, hende nemlig.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marie Stærke (@marie.staerke)

Herefter gav Henrik Kehlet sig til at se sæsonen forfra og bagfra, og efterfølgende var der ingen tvivl: Lena skulle involveres i den café, han var ved at starte i hjembyen Køge.

»Jeg synes bare, hun havde en super fed energi, og hun lavede nogle super lækre, flotte kager – og så var hun fra Køge! Og jeg har jo altid drømt om at kunne lave en lille café i Køge, hvor jeg er født og opvokset. Jeg syntes jo bare, jeg kunne se, at hun var en usleben diamant,« forklarer Henrik Kehlet.

Derfra satte han et møde op med 'Bagedyst'-finalisten.

»Jeg sagde, at hvis det her skal være en drøm, jeg kan gå med på, så vil jeg være en del af livet og stemningen og alt det der. Så fra at Henrik spørger mig, om jeg vil levere kager, så blev det til, at jeg fik lov til at udvikle konceptet for cafeen,« jubler Lena Thorsson.

Jeg ved jo godt, at mit liv kommer til at være helt anderledes nu, end hvad det har været Lena Thorsson, tidligere 'Bagedyst'-deltager

Konceptet er »kager, cocktails og kaffe i en haveoase«, men selve cafeen er stadig blot et tomt erhvervslokale, der skal indrettes og have bygget køkken, før den kan åbne 1. juni i år.

Her skal Henrik Kehlet – der har lagt kapitalen fra sit ejerskab af Skandinaviens første og største drive in-biograf – være administrerende direktør, mens Lena Thorsson bliver kreativ direktør.

Og hun er overbevist om, at hendes cafédrøm aldrig var gået i opfyldelse, hvis ikke hun havde deltaget i DRs populære kageprogram – og at deltagelsen fortsat kan hjælpe hende i det nye job, hvor hun blandt andet skal udvikle cafeens menu.

»Selvfølgelig vil jeg bruge nogle af de ting, jeg har lært i 'Den store bagedyst'. Jeg synes, at jeg i løbet af 'Den store bagedyst' på en eller anden måde fandt min egen identitet i den der kageverden, og det er selvfølgelig den, jeg vil prøve at køre videre på«, forklarer hun.

Lena Thorsson i sine kommende arbejdsklæder Foto: Privat Vis mere Lena Thorsson i sine kommende arbejdsklæder Foto: Privat

Men selvom Lena Thorsson som kreativ direktør ikke selv har postet penge i projektet, så betragter hun og Henrik hinanden som ligeværdige partnere og medejere.

»Jeg ved jo godt, at mit liv kommer til at være helt anderledes nu, end hvad det har været. Men jeg blev jo også bare præsenteret for en mulighed, som var fuldstændig umulig at sige nej til,« slutter 'Bagedyst'-stjernen med et grin.