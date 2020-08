Skuespilleren Chadwick Boseman er død efter en fire år lang kamp med tarmkræft. Det oplyser hans familie.

Hollywood-stjernen Chadwick Boseman kendt fra filmen "Black Panther" er død af tarmkræft i en alder af 43 år.

Det oplyser familien natten til lørdag dansk tid.

Boseman døde i sit hjem i Los Angeles omgivet af sin kone og familie. Det oplyser hans familie i en pressemeddelelse delt på skuespillerens sociale mediekonti.

Her skriver familien, at Chadwick Boseman blev diagnosticeret med tarmkræft for fire år siden.

Boseman har ifølge BBC ikke tidligere udtalt sig offentligt om sin sygdom.

- En ægte kriger. Chadwick holdt ud igennem det hele og gav jer mange af de film, som I elsker så meget, siger hans familie.

De forklarer i pressemeddelelsen, at skuespilleren nåede at indspille adskillige film under sit sygdomsforløb, for eksempel "Marshall" og "Da 5 Bloods".

Filmene blev ifølge familien optaget mellem "utallige operationer og omgange med kemoterapi".

- Det var hans karrieres største ære at bringe "Kong T'challa" til live i "Black Panther", siger familien.

Chadwick Boseman er mest kendt for sin hovedrolle i superheltefilmen "Black Panther", der udkom i 2018.

Med filmen blev Boseman den første sorte skuespiller til at få sin egen film med en sort superhelt i hovedrollen i Marvel Studios populære superhelteunivers.

Filmen, der foregår i det fiktive afrikanske kongerige Wakanda blev mødt af nærmest universel ros fra både filmanmeldere og publikum.

"Black Panther" er desuden den første superheltefilm til at blive nomineret til en Oscar for bedste film, og den første til at indtjene over en milliard dollar på verdensplan. Det svarer til omkring 6,2 milliard kroner.

Filmen er til dato den 12. mest indtjenende nogensinde målt på billetsalg.

I starten af sin karriere havde Chadwick Boseman også hovedrollen i flere film om forskellige afroamerikanske ikoner.

Blandt andet spillede han rollen som den første afroamerikanske baseballspiller Jackie Robinson i filmen "42". Han spillede også musikeren James Brown i filmen "Get on Up".

Boseman skulle også have spillet med i efterfølgeren til "Black Panther", der er sat til at udkomme i 2022.

/ritzau/