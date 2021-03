Coronas påvirkning af unges sociale liv bekymrer Blachman. Hans syvmandsgruppe er symbol på ungdom og samvær.

Årets liveshows i "X Factor" blev skudt i gang sidste fredag med en konstellation, som hidtil ikke har været set i programmets danske historie.

Der er tale om syvmandsgruppen The Kubrix, der består af seks sangerinder og 19-årige Jerald "Jerry" Baldemor, som er gruppens frontmand.

I denne sæson af programmet er det dommer Thomas Blachman, der har ansvaret for grupperne - herunder The Kubrix, og der er lagt tanker bag gruppens opbygning.

Fredag aften roste Thomas Blachman den unge frontsanger for ikke at være bange for at være ene mand i gruppen.

- Jeg er feminist og MeToo-entusiast, men de unge skal finde ud af det på deres egen måde. Og de skal have et spark i røven og turde træde ind på scenen sammen, fordi vi er to køn.

- The Kubrix er en hyldest til dét og til fællesskabet, siger den 57-årige jazzmusiker.

Her hentyder Thomas Blachman til det seneste år, hvor MeToo-bølgen er genopblusset herhjemme.

Det skete blandt andet, efter Sofie Linde, der var vært på årets "X Factor" frem til sin barsel, til Zulu Comedy Galla fortalte om krænkende episoder, hun selv har oplevet i mediebranchen.

Thomas Blachman støtter bevægelsen, men han mener også, at der er nuancer.

- Det har været hårde år med MeToo og af gode grunde. Men det er ærgerligt, at ungdommen skal bøde for det, fordi nogle unge mænd ikke tør at gøre noget længere.

- Vi skal have frisættelsen, men heller ikke glemme at illustrere, at unge mænd også kan bidrage til fællesskabet på en positiv måde. Det synes jeg, Jerry gør i den her sammenhæng, siger han efter fredagens show.

Netop fællesskabet har haft svære kår i det seneste år med coronavirusset, mener Thomas Blachman, og det bekymrer ham.

- Skoler og efterskoler er lukket ned, og på mange måder er det sørgmodigt. I ungdommen er det fællesskabsfølelsen, der hjælper gennem op- og nedturene. Og nu sidder de alene med egen computer og går glip af alle de ting, og det kommer ikke tilbage. Det er jeg bekymret for.

- De voksne kalder dem forkælede. Men de er ikke en skid forkælede, og de har en lortehverdag lige nu, siger han.

Da ingen blev sendt hjem i fredagens program, skal The Kubrix og de otte andre artister på scenen igen på fredag.

Det vil sige, at der stadig er fem liveshows tilbage, hvor der skal sorteres ud i deltagerne før den store finale, der finder sted 9. april.

Det er 14. gang, "X Factor" bliver sendt i Danmark. Showet kan ses på TV2 eller på streamingtjenesten TV2 Play hver fredag klokken 20.00.

/ritzau/