Fire deltagere er klar til semifinalen i "X Factor", som finder sted i næste uge.

København S. Konkurrencen spidser til i "X Factor", og fredag aften kæmpede deltagerne om en plads videre til semifinalen, som finder sted i næste uge.

Årets femte liveshow blev dog det sidste for unge Vita, som efter omsang mod Jamie Talbot måtte sige endegyldigt farvel til drømmen om at vinde X Factor-trofæet.

Det var anden uge i træk, at unge Vita endte i farezonen, og mens hendes musikalske mentor, Sanne Salomonsen, valgte at sende hende videre, besluttede Remee at sende sin egen deltager, Jamie Talbot, videre i konkurrencen.

Dermed var det op til dommer Thomas Blachman at beslutte, hvem der skulle sendes hjem.

Han valgte efter mange overvejelser at sende Vita hjem.

Temaet for de sange, X Factor-deltagerne skulle synge fredag aften, var "Noget på hjerte", og derfor bød aftenens show på nogle af tidens største sange med dybfølte budskaber.

Rasmus optrådte med nummeret "Glory" af Common & John Legend. På scenen fik han hjælp af et gospelkor, men det var ikke alle, som var begejstrede for det show.

- Det bliver en lille smule fladt. Hvis jeg havde været fuldstændig på røven over det, havde jeg sagt det. Jeg er ikke en fedterøv, lød det fra dommer Thomas Blachman.

Helt uenig i den betragtning var dommer Sanne Salomonsen dog.

- Jeg synes, du klarede det skidegodt. Du var så afslappet, og det gjorde, at du trykkede den mere af, end du har gjort nogen af de andre aftener, sagde hun til Rasmus og henvendte sig så til Thomas Blachman:

- Du kan ikke underkende den vokalpræstation.

Thomas Blachmans eneste tilbageværende gruppe, Place on Earth, havde fredag aften problemer med at få sceneshowet til at glide, da gruppen under sin optræden fik problemer med nogle rekvisitter.

Trioens to kvindelige medlemmer, Mille og Kathrine, var blevet udstyret med tynde plastikslanger i håret, hvorfra der skulle flyde mørkt vand under gruppens optræden, men teknikken fejlede, og Mille endte som den eneste med en masse sort væske i ansigtet.

Stor ros var der alligevel til gruppen fra dommer Remee.

- Det var noget af det mest geniale, jeg længe har set. Det var virkelig intenst. Jeg synes, det var en rigtig fed performance, sagde han til trioen.

Semifinalen i "X Factor" sendes fredag 30. marts på DR1 klokken 20.00, mens finalen finder sted fredag den 6. april.

/ritzau/