Thomas Blachman har med Kristian Kjærlunds X Factor-sejr vundet sangkonkurrencen to år i træk.

Det blev en festaften for dommer Thomas Blachman og hans 23-årige deltager Kristian Kjærlund, da de fredag aften tog X Factor-sejren i Forum Horsens.

Det skete efter en finale mod dommer Lars Ankerstjerne og hans to unge deltagere, 15-årige Live Vogel og 16-årige Benjamin Rosenbohm.

På forhånd var Thomas Blachman undertippet, da han fik den ældre kategori, som typisk har det en smule sværere end de unge deltagere.

Thomas Blachman er derfor stolt af, at han med Kristian Kjærlunds sejr har vundet to år i træk.

- Jeg har det rigtig, rigtig godt. Det er bare nemmere at vinde. Det har været helt vidunderligt. Det var en undertippet kategori, men Kristian sprænger i luften, og han er fantastisk at arbejde med. Han ligner den musik, han laver. Man skulle være en tumpe, hvis man ikke kunne finde ud af at iklæde ham den rigtige musik, siger 56-årige Thomas Blachman.

Kristian Kjærlund har tidligere fortalt, at han nærmest har set alle X Factor-sæsoner, og derfor var det en stor drøm for ham selv at stå på scenen. Det har også hjulpet ham ifølge Thomas Blachman.

- Han er ekspert i det her. Han har alt det, som det handler om: Nemlig en dragende personlighed, som man hele tiden vil finde ud af mere om. Man er altid sulten på ham. På den måde er han en enorm smuk bærer af musikken. Det må aldrig blive kedeligt, siger han.

- Jeg tror på, at han kan gå ud og lave nogle rigtig fede numre. Han har det sjældne. Den der værdighed samtidig med, at han står i en dybfryser af et tv-program og laver god musik. Han er virkelig vild, og han er lige begyndt, siger Thomas Blachman.

Han har i løbet af sangkonkurrencen flere gange været ude efter både Lars Ankerstjerne, men også de danske X Factor-seere, som han i et liveshow beskyldte for at "høre med røven".

Gennem "X Factor" vil han formidle den musik, der ikke er bredt kendt i befolkningen, forklarer han.

- Jeg har fået alle de tæsk, man overhovedet kunne få i mange sæsoner. Nu har jeg vundet to år i træk, så selvfølgelig synes jeg, at folk er blevet klogere, fordi de gider at sætte sig ind i, hvad det handler om. Jeg har hele tiden kæmpet for at finde en vis kvalitet, siger Thomas Blachman.

TV2 har annonceret, at der kommer en ny sæson af "X Factor" næste år.

/ritzau/