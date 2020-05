Det er endnu for tidligt at sige, om de tre dommere vender tilbage igen næste år.

TV2 kunne allerede inden finalen i "X Factor" afsløre, at der kommer endnu en sæson af det populære underholdningsprogram næste år. Og igen bliver det med Sofie Linde som værtinde til at styre løjerne.

Men om det bliver med Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne ved dommerbordet er mere usikkert.

- Jeg kan ikke tage stilling til det endnu, det kunne være, de skulle prøve noget helt andet, det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke helt overskue lige nu, siger Thomas Blachman, der lørdag aften for fjerde gang kunne se en af sine deltagere lade sig hylde som vinder.

Det var den 20-årige Alma Agger, der vandt showet, og det gjorde hun over 21-årige Emil Wismann og 15-årige Mathilde Caffey, der også havde haft Thomas Blachman som mentor.

Det er første gang i dansk "X Factor", at en dommer har haft alle sine tre deltager i finalen, og derfor mener Thomas Blachman da heller ikke, at han kan gøre det meget bedre, end han gjorde i år.

- At have tre i finalen, det tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til at opleve igen. Det kan kun gå ned ad bakke fra nu af, siger han.

For Lars Ankerstjerne, der i år var dommer for anden gang i showet, har det været en drænende affære. Så drænende, at det er umuligt at overskue om han igen tager tjansen næste år.

- Jeg tror, jeg er så udmattet fysisk og følelsesmæssigt lige nu, at jeg bare er klar til at flytte ud af byen og i et lille hus på landet. Spørg mig lige i morgen. Jeg er helt udmattet. Jeg ved det virkelig ikke, siger han.

At showets afslutning i år blev udskudt med mere end to måneder på grund af coronasituationen, har gjort det ekstra hårdt, synes han.

- Man går fra at have 16 timers arbejdsdage til at komme helt væk fra det, og det er bare et forløb, der har gavn af at være intenst. De to måneder, hvor vi ikke kunnet gøre fra eller til, det synes jeg fandeme var svært, siger han.

Egentlig skulle Oh Land, der har siddet ved dommerbordet i to sæsoner, have gået derhjemme i ro og mag og forberedt fødslen af sin anden søn, som hun er højgravid med.

Men da programmet blev skubbet, betød det at Oh Lands barsel inden fødslen gik fløjten.

- Jeg havde ellers planlagt, at jeg ikke skulle arbejde helt op til fødslen, men det kommer jeg til nu. Jeg har en masse, jeg skal have afsluttet, og jeg skal også lige have sat en babyseng op og sådan noget, siger hun.

- Da jeg var gravid sidst, lukkede jeg mit sidste projekt, en time før jeg gik i fødsel. En time inden vandet gik, gjorde jeg balletten "Askepot" færdig. Jeg har det med at føde for tidligt, så vi må se, hvad der sker. Jeg klemmer lige benene sammen, og håber på det bedste, siger hun.

Derfor synes hun også, det er svært at svare på, om hun vil være at finde som dommer næste år.

- Jeg kan ikke rigtig sige noget om det endnu. Det er for tidligt. I første omgang skulle vi igennem det her, og mine tanker er selvfølgelig også meget et andet sted, fordi jeg skal have et barn til lige om lidt. Det er der, mit fokus er, siger hun.

Denne sæson var den 13. af "X Factor".

