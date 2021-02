Den erfarne X Factor-dommer giver gerne sejren væk i år - medmindre hans to meddommere begår fejl.

Med undtagelse af tredje sæson har komponist og jazzmusiker Thomas Blachman været dommer i "X Factor" i samtlige øvrige sæsoner.

Han har vundet konkurrencen fire gange - de seneste tre år endda i streg - men i år giver han gerne titlen til en af sine to meddommere, Oh Land eller dj'en Martin Jensen.

Især Oh Land under han sejren. Hun har nemlig endnu ikke haft nogen af sine deltagere med i finalen i sine to forrige sæsoner.

- Nanna står super skarpt med den unge kategori. Men hun skal også bare vinde. Det ved alle. Hun skal simpelthen vinde, mener Thomas Blachman.

- Jeg vil gøre alt, hvad der overhovedet står i min magt, for at få mine to meddommere til at vinde. Men grænsen går selvfølgelig ved, hvis de fjoger for meget. Jeg har den forventning, at de nok kommer til at begå fejl, og når de begår dem, så er det, jeg rykker videre i feltet, siger han.

- Det er ligesom Seksdagesløbet i cykling. Så sker der et eller andet, og kæden hopper af, og så - bom - ligger man foran.

Martin Jensens solister skal virkelig oppe sig, hvis de skal stikke afsted med titlen og trofæet i år, mener Thomas Blachman.

- Martin står med nogle sangere, som nok leverede de dårligst tænkelige sangpræstationer i bootcampen i "X Factors" historie, så det kan kun gå fremad. Men det tror jeg bestemt, Martin har sørget for, lyder det fra Thomas Blachman.

- Han gør sikkert en super indsats. Men der er også begrænsninger for, hvad man kan. Det er en genistreg at få den kategori til at vinde. Så det bliver spændende at se, hvad han gør.

Han er selv fortrøstningsfuld for sine tre grupper, drengeduoen Simon & Marcus, og hans to konstruerede grupper, syvmandsgruppen The Kubrix og pigeduoen Neva & Ida.

Især sidstnævnte gruppe rørte ham under bootcampen.

- Der måtte man vente 40 gode, gammeldags minutter på, at jeg kom på skærmen, og så kom Ida og Neva ind og satte skabet. En pragtfuld kombination af to mennesker, der klæder hinanden.

- Jeg bliver rørt, og det hele er, som det skal være igen. Jeg opretholder så at sige lov og orden på kvaliteten af programmet, lyder det fra den selvsikre dommer.

Selv om det er hans 13. sæson, har Thomas Blachman givet sig selv en helt ny udfordring.

Han har nemlig konstrueret en gruppe på syv medlemmer, og det er der en ganske særlig grund til.

- Jeg har blandt andet samlet en stor gruppe, fordi efterskolerne er lukket. At unge mennesker ikke kan møde andre unge mennesker frustrerer mig mest. Det begræder jeg helt sindssygt.

- Jeg har selv børn - det er ikke nemt, siger Thomas Blachman, der har to teenagebørn fra sit første ægteskab og en lille søn med sin kæreste, den svenske sangerinde og digter Julia Werup.

- Foråret kommer. Man skal ud at forelske sig og gøre alle de ting, som kun tilhører ungdommens privilegier. Så jeg forsøger at samle unge mennesker i de her gruppedannelser, fortæller ham.

Det er Thomas Blachmans 13. sæson bag dommerbordet.

Oh Land tager sin tredje tur i programmet, mens Martin Jensen dommerdebuterer.

- Det har været en super god sæson, ikke mindst på grund af Carsten ... eller undskyld, Martin, hedder han! Det skal du citere mig for, at jeg har sagt!, siger Thomas Blachman og skraldgriner.

- Han er en vidunderlig person og har en lethed over sig. Det er virkelig en fornøjelse. Nanna (Oh Land, red.) sprudler også i hans selskab. Men det skal jo heller ikke gå op i hat og briller og kager det hele.

Fredag går deltagerne nemlig på scenen i årets første liveshow, og der går konkurrencen for alvor i gang.

- Jeg vil på ingen måde skrue ned for noget som helst. Det er også det, der er sjovt ved at lave programmet - at teste hinanden på det psykologiske plan og stadig opretholde venskabet. Det har jeg ikke altid kunnet med tidligere dommere. Men det tror jeg, jeg kan med dem her, lyder det fra Thomas Blachman.

- Det er vel et meget smukt budskab at have det så godt med hinanden og være så glade for hinanden og samtidig kunne sige sin fuldstændig ind-til-benet ærlige mening på kryds og tværs.

I premiereprogrammet er der nemlig rigtig meget på spil i forhold til programmets anatomi, forklarer den erfarne dommer.

- Der er en mærkelig psykologi: I første program skal man lige præsentere, hvad det er, man laver. I andet program har man i virkeligheden muligheden for at lade ens artister overleve til tredje, fjerde og femte program, siger han og uddyber:

- Laver man noget rigtig godt i andet program, så kører der noget ind på kontoen hos seerne, som de husker, står stærkt. Det er derfor, der er så meget på spil i andet program. Det er altid der, de største diskussioner opstår mellem dommerne. Og den del er med til at holde en ældre herre som mig i live.

"X Factor" sendes live på TV2 fredag aften klokken 20.00.

/ritzau/