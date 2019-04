Den garvede X Factor-dommer har produceret et album for sin forlovede, Julia Werup.

I "X Factor" hjælper Thomas Blachman håbefulde artister med at slå igennem som sangstjerner, og hjemme i privaten giver den garvede jazzmusiker også gerne en hjælpende musikalsk hånd med.

Til maj udkommer hans forlovede, Julia Werup, nemlig med et nyt spoken word-album, som Thomas Blachman har produceret.

Det oplyser pladeselskabet A:larm Music i en pressemeddelelse.

Den 31-årige svenske digter og sangerinde Julia Werup har selv skrevet teksterne til albummet, men hun har lavet musikken i samarbejde med Thomas Blachman, som blandt andet spiller trommer.

Om pladen siger Julia Werup:

- Jeg elsker øjeblikket, hvor ordet og musikken finder hinanden. Teksterne får et helt andet sprog sammen med musikken.

- Samarbejdet med Blachman var ikke planlagt, men skete bare. Måske var der en lyst til at mødes i en anden verden? Thomas har jo ikke lavet i musik i lang tid, så jeg må have haft en god indflydelse på ham, siger hun i pressemeddelelsen.

56-årige Thomas Blachman blev forlovet med Julia Werup i december. Parret mødte hinanden på en jazzklub, og for nylig afslørede de, at Julia Werup venter en søn, som forventes at komme til verden til september.

/ritzau/