X Factors grand old man slår fast, at han elsker programmet, selv om hans udmeldinger om "at skride" har affødt store reaktioner fra produktion og meddommere.

Thomas Blachman er nærmest blevet synonym med "X Factor".

Med én enkelt undtagelse har programmets grand old man siddet bag dommerbordet i samtlige sæsoner.

Men under årets auditionrunder bedyrede Thomas Blachman, at denne sæson meget vel kunne være hans svanesang.

- Hvornår skal jeg trække mig, lød det pludseligt fra ham foran de snurrende kameraer.

- Jeg overvejer faktisk ...

Mere nåede Thomas Blachman ikke at sige, før hans meddommere, Oh Land og Simon Kvamm, og værten, Maria Fantino, udbrød: "nej, nej, nej!" i munden på hinanden.

- Jo!, skar Thomas Blachman igennem.

- Jeg overvejer faktisk, om jeg skal slutte med pokalen i år.

Men nu maner Thomas Blachman til ro.

Det var i virkeligheden en syretest, fortæller han.

- Det var en følelse, hvor jeg lige ville tjekke folks reaktion - mine meddommeres i det her tilfælde, lyder det fra X Factor-nestoren.

- Jeg var rigtig glad for den chokerede stemning, det skabte. Jeg spiller jo ikke diva, men jeg har måske lidt af det i mig helt naturligt - og så skal man ikke lægge mere i det.

Thomas Blachman har været med i "X Factor" siden programmets danske premiere tilbage i 2008. Ud over tredje sæson tilbage i 2010 har han år efter år bedømt håbefulde sangeres talenter.

2024-udgaven af "X Factor" er således Thomas Blachmans 16. sæson ud af 17 i alt.

- Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at jeg elsker det her program, siger han og fortsætter:

- Jeg har virkelig gjort meget for det, og jeg har investeret en stor del af mit ældre liv i det her, lyder det fra den 60-årige komponist og jazzmusiker.

- Jeg synes, det er blevet et stykke kulturhistorie. Jeg synes, det har gjort noget fedt, så selvfølgelig har jeg en helt særlig følelse med det.

Ifølge Thomas Blachman er man da også rigtig glad for at have ham med på holdet.

- Hver gang jeg bliver en lille smule på kanten, så bliver alle folk i produktionen helt chokerede over, om jeg nu vil skride, lyder det fra ham.

- Når jeg for sjov siger: "Nu kan det satme være nok!", så vælter det ind med opkald fra ledelsen. Men sådan er jeg, og det må de bare tage med, siger Thomas Blachman og tilføjer, at han har ret gode betingelser.

Dog har han tidligere fastholdt, at han har fået det samme i løn i over ti år.

For ham kan udbyttet af "X Factor" ikke gøres op i kroner og øre.

- Det giver mig rigtig mange ting, i forhold til hvad jeg ellers har lavet, siger han og uddyber:

- Jeg har altid været interesseret i debutanter. Jeg havde også et pladeselskab i 90'erne, hvor det bare var unge debutanter, der kom, inden de skulle ud og laves om på pladeselskaber, der gerne ville kommercialisere dem.

- Jeg har altid været meget interesseret i folk, der ikke er etableret, og sørget for, at de får en fair chance for selv at være med til at formulere deres vej.

Det gælder især unge håbefulde sangere, der kommer mange af i "X Factor".

- Jeg har en interesse for unge mennesker. Jeg elsker børn - jeg har selv børn, siger Thomas Blachman, der har to små med sin forlovede, den svenske sanger og poet Julia Werup, og to store fra sit første ægteskab.

"X Factor" er et rum, hvor hans kærlighed til de kommende generationer kan komme til udtryk i. Ganske enkelt, fortæller han og tilføjer, at det også holder ham ung og orienteret.

- Det er oprigtig interesse. Og så er det selvfølgelig også et meget koncentreret sæsonbetonet arbejdsperiodisk forløb, siger han og fortsætter:

- Når jeg selv har et liv, som kræver meget opmærksomhed til mine nærmeste, så er det bare blevet en balance. Jo ældre, jeg bliver, jo mere giver det mening. Jeg er taknemmelig. Jeg er sgu meget taknemmelig for det.

"X Factor" kan ses på TV 2 og TV 2 Play fredag klokken 20.00.

/ritzau/