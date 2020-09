Lige løn for lige arbejde, mener Thomas Blachman, der ikke mener, man kan sammenligne hans job med Lindes.

Dommer og mentor i "X Factor", Thomas Blachman, blev ufrivilligt hevet ind i løndebatten, da tv-vært Sofie Linde ved årets Zulu Comedy Galla fra scenen fortalte, at hun til en lønsamtale havde bedt om at få det halve i løn af, hvad Thomas Blachman får.

Det kom bag på ham, at han pludselig blev et omdrejningspunkt.

- Jeg sidder med fødderne i vandet nede i Sydfrankrig og tænker, "hvorfor fanden skal jeg involveres i det der pis", fortæller Thomas Blachman om den onsdag i slutningen af august, hvor Sofie Linde fik sagen til at rulle fra scenen i Operaen.

Efterfølgende er det en sag, som både kulturminister Joy Mogensen (S) pg ligestillingsminister Mogens Jensen (S) er gået ind i, og spørger man Thomas Blachman, så hilser han debatten velkommen, selv om han ikke mener, at sammenligningen mellem hans og Sofie Lindes respektive jobfunktioner er fair.

- Jeg er enig med Sofie, selvfølgelig skal man have lige løn for lige arbejde, og jeg under da alle i Danmark at få det halve af, hvad jeg får. Det er kun rimeligt, uanset hvad man laver. Men man kan ikke sammenligne det, Sofie og jeg laver, siger han.

Det kan man i andre erhverv.

- Hvis man kører bus eller er læge eller hvad som helst, så må det være lige løn for lige arbejde. Det skriger til himlen, hvis det ikke er tilfældet.

- Men jeg føler, jeg laver et stykke arbejde, som hverken mænd eller kvinder kan finde ud af at gøre ligesom mig, så man kan ikke sammenligne mig med nogen. Og så har jeg gjort det i rigtig mange år, siger han.

I de mange sæsoner, hvor han har siddet bag dommerbordet, har han modtaget den samme løncheck.

- Jeg har fået den samme løn i ti år. Det er jeg ret stolt af, og jeg tror, at de kvinder, jeg har forhandlet min løn med de sidste ti år har fået en væsentlig større lønstigning, end jeg har.

- Der er helt klart mange kvinder i mediebranchen, der tjener mere end mig. Både i DR og på TV2. Ikke værter, men ledelsen. Men de arbejder også året rundt, det her er sæsonarbejde, siger Thomas Blachman.

Han mener også, at Sofie Linde ville blive overrasket over, hvad han egentlig tjener - dog uden at ville redegøre for, hvilket beløb, det drejer sig om.

- Jeg tror, at hvis jeg spurgte Sofie, om hun synes, jeg får den løn, jeg fortjener, så vil hun sige, jeg fortjener mere. Helt seriøst, siger han.

Samtidig understreger han, at det ikke er pengene, der får ham til at sige ja til at lave programmet år efter år.

- Det er ikke det, der er det grundlæggende incitament for mig. Jeg synes, at dem, der er bedst, skal lave programmet, og i det ligger der et ansvar. Så der er en stor kærlighed i det, siger han.

Alligevel medgiver han, at han ikke ville gøre det for hvilken som helst løn, da han også har regninger at betale.

- Det er klart, at jeg ikke har råd til at blive kulturminister, jeg er jo ikke idiot. Men jeg synes, det balancerer fint, siger han.

"X Factor" vises igen til januar. Foruden Thomas Blachman sidder også Oh Land og dj'en Martin Jensen i dommerpanelet.

/ritzau/