Den unge sangerinde Mathilde var tæt på at ryge ud af X Factor, fordi Thomas Blachman begik en fejl.

Normalt har han ikke de store problemer med selvtilliden, og danskerne kender Thomas Blachman som en mand, der ved, hvad han vil og står for.

Men i fredagens "X Factor" måtte den garvede dommer og mentor erkende, at han havde begået en gevaldig bommert, da han havde valgt sangen "Boring People" af L Devine til sin unge sangerinde, den 15-årige Mathilde Caffey.

Hun røg nemlig i farezonen mod Oh Lands deltager Nicklas.

I farezonen sang hun sin såkaldte save me-song, og her havde Mathilde Caffey selv fået lov at vælge et nummer. Et nummer, der i langt højere grad viste, hvad hun kan som sangerinde.

Blachman og Mathilde Caffey kan fortsætte samarbejdet efter en nervepirrende aften. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Blachman og Mathilde Caffey kan fortsætte samarbejdet efter en nervepirrende aften. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Og det kunne Thomas Blachman godt høre. For åben skærm indrømmede han, at han havde begået en brøler, og efter showet uddyber han den udmelding:

- Det er 100 procent min fejl. Det er det her, jeg har lagt en ære i i så mange år, men på trods af det kan det lade sig gøre at finde en forkert sang, siger Thomas Blachman.

- Hun går ind og redder Blachman, og det skal hun være stolt af, siger han.

Mens han var utilfreds med sig selv, var han til gengæld meget glad for den måde, Mathilde Caffey håndterede situationen på.

- Jeg er enormt imponeret over, at et ungt menneske går tilbage som en bokser, der har fået én over nakken, og så gør det, hun gør, siger dommeren.

- Men sådan er hun som menneske, hun har påtaget sig det, de voksne ikke kan formå selv. Og det siger meget om mange unge mennesker, det er en enestående egenskab og essensen af det, jeg godt kan lide ved hende.

Heldigvis for Thomas Blachman valgte dommer Ankerstjerne at lade den 15-årige pige fortsætte i showet, mens han sendte 23-årige Nicklas ud.

Men at Mathilde Caffey måske har mistet noget tiltro til hans evner som mentor efter episoden, vil Thomas Blachman ikke høre tale om.

- Hold op! Er du sindssyg? Er du da sindssyg? Alle mennesker kan begå fejl. At jeg så gør det en gang hvert femte år, det må selv hun leve med. Og vi har det fedeste nummer til næste uge, så alt kører, siger Thomas Blachman.

Sangerinden føler da heller ikke, at Blachmans fejltagelse har givet hende grund til ikke at stole på hans beslutninger fremover.

- Nej, det gør jeg ikke, jeg føler bare, vi lærer hinanden meget bedre at kende. Jeg har så stor respekt for Thomas, så når han siger, han har begået en fejl, er det sådan "wow", siger hun og uddyber:

- Han fik også mig til at indse nogle ting. Jeg skal have en sang med mere flow, og som viser mere af mig. Han skal høre mere af det musik, jeg lytter til, siger hun.

"X Factor" bliver sendt fredag aften klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/