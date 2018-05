Billedkunstneren, maleren og forfatteren Per Kirkeby fik sit internationale gennembrud i Venedig i 1978.

København. Navn: Per Kirkeby.

Alder: 79 år (født 1. september 1938 - død 9. maj 2018).

Fødested: København.

Søn af: Civilingeniør Alfred Kirkeby Christensen og Lucy Helga Alice Nisbeth Bertelsen.

Nationalitet: Dansk.

Uddannelse:

* Per Kirkeby studerede geologi ved Københavns Universitet fra 1957 til 1964 og blev cand.mag. i naturhistorie med zoologi som hovedfag.

* I 1958 var han i Grønland for første gang. Han deltog siden i forskellige arktiske ekspeditioner, herunder den anden Pearyland-ekspedition i 1963 samt Meteorit-ekspeditionerne i 1964 og 1965.

Karriere:

* Per Kirkeby begyndte at male i 1960'erne, og talentet inden for flere kunstarter begyndte at folde sig ud. Han lavede skulpturer, tegnede, skrev bøger og lavede film.

* I 1978 fik han sit store internationale gennembrud med sin udstilling ved Venedig Biennalen.

* Siden udstillede han i Norden, Europa og USA.

* Sideløbende med billedkunsten medvirkede Per Kirkeby i en lang række andre projekter. Eksempelvis stod han bag kapitelbilleder til Lars Von Triers film "Breaking the Waves" fra 1996 og lavede scenografi til opsætningen af "Svanesøen" i New York i 1999.

* Gennem årene modtog Per Kirkeby en lang række hædersbevisninger. I 1987 modtog han Thorvaldsens Medalje, i 1990 Prins Eugens Medalje, i 1997 blev han ridder af Dannebrog, og i 2001 modtog Kirkeby medaljen Igenio et arti.

* Per Kirkeby var professor ved kunstakademiet i Karlsruhe fra 1978 til 1989 og ved kunstakademiet i Frankfurt fra 1989 til 2000.

Civilstand: Per Kirkeby nåede at være gift tre gange. Senest med tekstforfatteren Mari Anne Duus Jørgensen, som han blev gift med i 2005.

Bopæl: Hellerup.

Kilder: denstoredanske.dk og litteraturpriser.dk

/ritzau/