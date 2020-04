Den svenske Per Olov Enquist efterlader et bredt forfatterskab, som rakte ud over Sveriges grænser.

Den svenske forfatter Per Olov Enquist er afgået ved døden i en alder af 85 år.

Han var internationalt kendt for sit forfatterskab og nød også en vis popularitet i Danmark, hvor han boede i en årrække fra 1978 til 1993.

Læs om P.O. Enquist her:

Navn: Per Olov Enquist.

Alder: 85 år.

Fødested: Hjoggböle i Nordsverige.

Nationalitet: Svensk.

Uddannelse: Studerende på Uppsala Universitet i årene 1955 til 1964. Her fik han en M.A. med speciale om Thorsten Jonssons kriminalromaner.

Karriere:

* Debuterede med romanen "Kristallögat" i 1961.

* Fik sit litterære gennembrud med "Magnetisørens femte vinter" i 1964.

* Seneste udgivelse: "Lignelsesbogen" i 2013.

* Har arbejdet med dokumentarisme, kriminalromaner, skuespil, journalistik, filmmanuskripter, selvbiografiske romaner og litteraturkritik.

Civilstand: Gift med Gunilla Thorgren indtil sin død.

Øvrigt:

Tidligere svensk mester i højdespring med en rekord på 1,97 meter.

Kilder: Forfatterweb, Den Store Danske.

/ritzau/