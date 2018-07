Coster-Waldau hurtigt sit danske gennembrud, og efter et årti tonede han også frem på de udenlandske skærme.

København. De seneste år er den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau blevet et stort internationalt navn i tv-kredse.

Torsdag offentliggjorde Emmy-akademiet, at han er nomineret til den fornemme tv-pris for sin rolle som Jaime Lannister i den populære fantasyserie "Game of Thrones".

Om Coster-Waldau får prisen med hjem, bliver afsløret ved prisuddelingen 17. september i Los Angeles, USA.

Navn: Nikolaj Coster-Waldau.

Alder: 47 år.

Fødested: 27. juli 1970 i Rudkøbing.

Nationalitet: Dansk.

Uddannelse:

1989-1993: Han uddannede sig til skuespiller på Statens Teaterskole. Undervejs læste han et semester på den engelske teaterskole Bristol Old Vic.

Karriere:

* Coster-Waldau har over 50 film og tv-serier på cv'et.

* Hans første rolle var i Thomas Vinterbergs komedie "Slaget på tasken" (1993), og dernæst fik han rollen som Martin i Ole Bornedals gyser "Nattevagten" (1994).

* Han flyttede til England i håb om et internationalt gennembrud. I år 2000, da han spillede en FN-soldat i Åge Rais' thriller "På fremmed mark", fik udlandet for alvor får øjnene op for den danske skuespiller.

* Han har blandt andet spillet Gordon i "Black Hawk Down" (2001), John Amsterdam i "New Amsterdam" (2008) og Jaime Lannister i "Game of Thrones" (2011-2017).

Civilstand: Siden 1998 har han været gift med den grønlandske skuespillerinde og sangerinde Nukâka Coster-Waldau. Sammen har de døtrene Philippa fra 2000 og Safina fra 2003.

Priser:

* Han har modtaget Svend Prisen, også kendt som Publikumprisen. Den modtog han i 2015 i kategorien "årets bedste mandlige skuespiller" for sin præstation i filmen "En chance til".

* Han har været nomineret til blandt andet Robert-prisen, Bodil-prisen og Screen Actors Guild Awards.

* 12. juli 2018 blev det offentliggjort, at han er nomineret til en Emmy i kategorien "bedste mandlige birolle" for sin præstation som Jaime Lannister i tv-serien "Game of Thrones". Uddelingen finder sted 17. september 2018.

Andet:

* Coster-Waldau er goodwill-ambassadør for FN, hvor han har til opgave at skabe fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kilder: IMDb, Det Danske Filminstitut, Danske Film, TV2.

