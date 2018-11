Bertolucci sendte folk over hele verden i biografen med sin erotiske film "Sidste tango i Paris" fra 1972.

Den italienske instruktør Bernardo Bertolucci er død - 77 år gammel.

Filmskaberen bag filmene "1900" og "Sidste tango i Paris" havde ikke altid kurs mod filmlærredet. Da han startede med at skrive som 15-årig var hans drøm at blive digter. Men teksterne endte som film frem for poetiske fortællinger.

Navn: Bernado Bertolucci

Alder: 77 år - født 16. marts 1941

Fødested: Parma i det nordlige Italien

Nationalitet: Italiener

Uddannelse: Autodidakt filminstruktør

Karriere: Forfatter og filminstruktør

Civilstand: Gift med manuskriptforfatter Clare Peploe

Bopæl: Italien

Bertolucci instruerede i 1976 filmen "1900", der var med til at slå hovedrolleindehaverne Robert De Niro og Gérard Dépardieus stjernestatus fast.

I 1972 kom den kontroversielle film "Sidste tango i Paris", og i 1987 vandt filmen "Den sidste kejser" ni Oscar-priser, blandt andet for bedste film og bedste instruktør.

I 2011 fik Bertolucci en ærespris for sit livs værker ved filmfestivalen i Cannes.

Kilder: Ritzau, International Movie-database.

/ritzau/