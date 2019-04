De to nye sange, som popgruppen ABBA har indspillet efter 35 års pause, forventes udgivet til efteråret.

Det skabte stor begejstring, da den legendariske svenske popkvartet ABBA sidste år annoncerede, at de for første gang i 35 år har indspillet to nye numre, som har fået titlerne "I Still Have Faith In You" og "Don't Shut Me Down".

Den første sang skulle efter planen have været udgivet i december og fremført af fire virtuelle avatarer - eller "abbatarer" - som er digitale kopier af gruppens fire medlemmer, Björn, Benny, Agnetha og Anni-Frid, som de så ud i 1979.

Projektet er imidlertid blevet forsinket, men nu afslører 73-årige Björn Ulvaeus, at de to nye numre forventes at blive udgivet til efteråret.

- Det har taget meget længere tid at skabe avatarerne, end vi først havde troet, men jeg håber, at vi bliver færdige med en video, der kan komme ud i oktober på alle platforme, sagde han i forbindelse med et pressemøde på ABBA-museet i Stockholm mandag.

Det er tidligere Spice Girls-manager og skaber af talentshowet "American Idol", Simon Fuller, som har fundet på at skabe digitale kopier af de fire ABBA-medlemmer, som kan turnere verden rundt.

Og ifølge Björn Ulvaeus bliver de meget virkelighedstro.

- Det ser helt utroligt ud. Det er ikke til at se, at det ikke er et rigtigt menneske, siger han og tilføjer, at det er meget specielt at se en animeret kopi af sig selv som 34-årig.

- Det er som om, at man bliver adskilt fra sig selv, altså at man ser sig selv som en anden person. Jeg ser på mig selv som en historisk figur fra en anden tid. Som den der fyr, der var stor i 70'erne, siger han.

Det var i forbindelse med udviklingen af de digitale avatarer, at Björn Ulvaeus og Benny Andersson først begyndte at lege med tanken om at skrive nye ABBA-sange, som avatarerne kunne optræde med.

- Vores stemmer kommer jo ud af munden på avatarerne, så det var en uimodståelig tanke. Vi ringede til damerne (Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad, red.), og de sagde: "Yes, let's do it!".

- Så vi skrev to nye sange, og så stod vi pludselig alle fire i studiet for første gang siden 1982, og det var, som det altid har været. Det føltes som om, at tiden ikke var gået, men at det var i går, vi sidst var samlet, fortæller Björn Ulvaeus.

Han vil personligt gerne lave endnu mere musik med ABBA, og han afviser ikke, at der kan komme flere nye sange i fremtiden.

- Nu udgiver vi de første to sange, og så må vi se, hvad der sker, siger han.

I mellemtiden glæder Björn Ulvaeus sig over, at ABBAs musik lever videre så mange år efter, at popgruppen gik i opløsning i 1982.

Den succesfulde musical "Mamma Mia", som hylder ABBAs største numre, har 20-års jubilæum i år og kommer til Danmark i 2020.

Filmen "Mamma Mia: The Movie" med Meryl Streep og Amanda Seyfried i hovedrollerne, blev den bedst omsættende live action musicalfilm nogensinde, da den fik premiere i 2008, og efterfølgeren "Mamma Mia: Here We Go Again" blev ligeledes en stor succes.

De to film og Mamma Mia-musicalen har givet Björn Ulvaeus mulighed for at opleve den musik, han selv har skrevet, på nye måder.

- Det er sjovt at se, hvordan den historie, som sangteksten fortæller, kan anvendes i helt andre sammenhænge end den, jeg tænkte på, da jeg skrev sangen.

- Når jeg skriver de fleste tekster, så har jeg billeder i mit hoved, nærmest filmsekvenser. Sangen "Slipping Through My Fingers" skrev jeg, da min syvårige datter skulle gå i skole for første gang. Den handler om hende og om frigørelse.

- I musicalen handler sangen om moren, der skal give slip på sin datter, som skal giftes, og det er præcis samme følelse. At datteren forsvinder lidt og bliver selvstændig, siger han.

ABBA solgte over 400 millioner plader fra 1972 til 1982, og Björn Ulvaeus bliver næsten dagligt mindet om, hvad sangene har betydet for musikhistorien og for de utallige fans, som stadig stopper ham på gaden og siger "thank you for the music".

- Jeg begriber stadig ikke rigtigt, hvordan det er hændt, at ABBA er blevet en global succes, og at man kan høre vores sange blive spillet overalt på jorden.

- Da vi gik i opløsning i 1982, troede vi, at det mere eller mindre var slut med ABBA, og at et par af vores sange måske ville blive spillet i radioen her og der.

- Så det er fuldstændig umuligt at forstå, at vi har solgt 400 millioner albums, og at Mamma Mia-musicalen er blevet set af over 60 millioner mennesker. Det er ikke til at fatte, men jeg er enormt taknemmelig og ydmyg over det, siger han.

