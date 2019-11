Forbundsdagen i Tyskland støtter museum tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels med ti millioner kroner.

Den tyske Forbundsdag har bevilget næsten ti millioner kroner til et planlagt flygtningemuseum i Oksbøl.

Det oplyser Varde Kommune lørdag.

Det er ifølge en pressemeddelelse fra kommunen første gang, at Tyskland donerer penge til et museum i Danmark.

Flugt, som museet skal hedde, er tegnet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG), og med donationen fra Tyskland er der håb om, at det første spadestik er inden for synsvidde.

Museet bliver placeret nær den tyske flygtningekirkegård i Oksbøl og skal formidle historier om flygtninge i efterkrigsårene og op til vores tid.

Det var ved flygtningekirkegården, at danmarkshistoriens største flygtningelejr lå i årene efter Anden Verdenskrig.

- Vi kan næsten ikke få armene ned over nyheden! Selve donationen er jo historisk i sig selv, og så er det bare en kæmpe forløsning, at vi nu er så langt med finansieringen, at vi forhåbentlig kan tage første spadestik til foråret, udtaler Claus Kjeld Jensen, museumsdirektør for Vardemuseerne.

Det forventes, at det vil koste omkring 100 millioner kroner at få etableret museet, som regner med at kunne åbne dørene for de første besøgende i efteråret 2021.

- Vi har oplevet stor tysk interesse for museet, hvilket er meget naturligt, da der stadig dagligt er besøg på flygtningekirkegården, hvor efterkommere stopper op for at lægge en blomst blandt de mange kors. Det er af mange årsager en historie, der er svær at fortælle i Tyskland, og derfor er museet på mange måder en gave for det tyske folk, siger Claus Kjeld Jensen.

I perioden 11. februar til 5. maj 1945 modtog Danmark cirka 250.000 tyske flygtninge fra krigens østfront, primært kvinder, ældre og børn.

I 1945 boede der på et tidspunkt 36.000 tyske krigsflygtninge i flygtningelejren nær Oksbøl, hvilket betød, at lejren i praksis var Danmarks femtestørste by.

Bjarke Ingels' tegnestue står også bag bunkermuseet Tirpitz, der ligeledes hører under Vardemuseerne.