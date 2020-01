Julie Bischoff Petersen har allerede afsløret, at hun både er til mænd og kvinder. Nu løfter hun sløret for antallet af partnere.

Julie Bischoff Petersen er i øjeblikket aktuel i ‘Paradise Hotel’, hvor seere indtil videre har oplevet den mørkhårede skønhed dyrke lagengymnastik med både Tobias og Oliver.

Der skulle heller ikke løbe mange afsnit over skærmen, før Julie gæstede Philip May i ‘Juicy News’, hvor hun kunne fortælle, at hun både er til mænd og kvinder.

Og nu giver hun altså nysgerrige følgere et indblik i, hvor mange hun har været sammen med.

»Nu har jeg jo lovet at være ærlig,« siger Julie i en story på Instagram, hvor en følger spørger hende, hvor mange hun har haft sex med.

»Så med fare for at blive stemplet, er svaret et sted mellem 80 og 90,« fortsætter Julie.

Til Realityportalen fortæller Julie efterfølgende, at hun havde gjort sig overvejelser om, hvorvidt det kunne have nogle konsekvenser at være så ærlig:

»Det kan I tro, jeg har, men det er jeg heldigvis ikke bange for, og folk har taget OVERDREVET godt imod det. Jeg har ikke modtaget en eneste dårlig besked på det efterfølgende. Folk er bare så søde. For mig er antallet af ens sexpartnere ikke afgørende for noget som helst, og så længe du står ved det og kan se dig selv i øjnene, så kan andre ikke klandre dig for noget. Med ærlighed kommer man længst,« fortæller Julie.

Vil ikke dømmes på det

Når man, ligesom Julie, har haft sex på tv og ovenikøbet åbnet op omkring antallet af sexpartnere, kan man måske frygte, at en kommende kæreste vil være fordømmende. Men det bekymrer Julie sig ikke om:

»Hvis en fyr ikke kan tolerere antallet, eller at jeg har haft sex på tv, så er han alligevel ikke mand nok til mig,« griner hun og fortsætter:

»Jeg skal sgu have mig en mand, der er indforstået med alt, jeg gør og siger, ligesåvel som jeg altid vil være den anden vej rundt. Hvad man har lavet inden, man mødte hinanden, burde i min optik ikke betyde noget.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.