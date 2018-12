71-årige Birthe Neumann smider kludene og har lesbisk sex i Hella Joofs nye komedie, 'Happy Ending'.

»Jeg føler mig stadig attraktiv og har ikke noget at skjule,« siger 71-årige Birthe Neumann om sin seneste sexscene i Hella Joofs film 'Happy Ending'.

B.T. er på den røde løber til gallapremieren på folkekomedien.

En komedie om to gifte mennesker, der begge har nået pensionsalderen og springer ud i nye eventyr.

Han i vinens verden. Hun i seksualitetens.

Filmen byder på masser af rynket hud. 71-årige Birthe Neumann klæder sig af med 58-årige Charlotte Sieling. Og de har sex foran kameraet.

»Vi var trygge og glade og havde det sjovt sammen, mens vi lavede scenerne. Selvfølgelig er man genert og tænker: 'Hold kæft, hvordan kysser man en pige?',« siger Birthe Neumann.

Birthe Neumann har siden 1974 været gift med den i dag 83-årige skuespiller Paul Hüttel og har ingen tidligere erfaringer med lesbiske scener.

»Det er en helt ny side, jeg er sprunget ud i, men det var ren leg. Der er ikke vanvittig forskel på at kysse en mand og en kvinde,« siger Birthe Neumann.

»Det kunne jeg helt bestemt finde på at gøre igen,« konstaterer Birthe Neumann, der har vundet Robert-priser for 'Festen' og 'Lykkevej'.

Med 'Happy Ending' vil både Birthe Neumann og Hella Joof aftabuisere, at ældre også har et sexliv, selv om de har rundet pensionsalderen.

»Den usynlighed er det dejligt at være med til at punktere. Det er da et tabu. De fleste, og jeg selv inklusive, troede da ikke som helt unge, at man havde sex, når man var fyldt de 40,« siger Birthe Neumann.

»Jeg er smadderstolt over at være med i den sammenhæng. Det er et vigtigt budskab at sende ud. Min rolle er et feministisk slag i bolledejen.«

Hun medvirkede første gang i en nøgenscene i filmen 'Hovedjægerne' fra 1972. Dengang var hun 24 år og rædselsslagen, fortæller hun om de frigjorte 70ere, hvor nøgenhed på film og sengekantsfilm var det nye sort.

Men frygten var så slem for Birthe Neumann, at hun måtte have vermouth for at komme igennem scenerne.

Det samme måtte hun, da hun snart derefter fik en rolle på Det Kongelige Teater, hvor hun skulle synge og danse nøgen.

»Jeg var utrolig blufærdig. Det var en forfængelighed og en frygt for at blive vurderet, blive fundet for let og spinkel. Det tog langt tid at reparere mig selv og lære at sige: 'Det går hertil og ikke længere'.«

Siden dengang havde hun ikke medvirket i nøgenscener, men Hella Joof fik hende overbevist.

»Selv om der er meget nøgen hud, så var det for alles vedkommende udramatisk og selvfølgeligt, og der var ingen tvivl om, at scenerne handlede om historien og karaktererne og ikke bare det at se nogen nøgne,« siger Birthe Neumann, der fik lov at se scenerne igennem, efter de var filmet.

»På den måde har det været kartasis, når man har haft så mange kvababbelser med at optræde nøgen. Det er helt utroligt, at jeg bliver forløst i en alder af 71 år,« siger Birthe Neumann, der selv er en drømmer og stadig har masser af mod på livet.

»Jeg er så taknemmelig for, at min krop fungerer. Jeg har masser af drømme om at kaste mig ud i nye eventyr. Jeg går bestemt ikke og tæller ned, selv om jeg ikke har så lang tid igen som før.«

Skuespillerinden drømmer blandt andet om vandreture i hele verden, om end kroppen trods alt ikke kan det samme som før.

»Det bliver nok ikke Himalaya, men man kan jo altid bestige et lille bjerg,« afslutter hun.