Sangerinden er imponeret over sin celebre veninde, som frygtløs kaster sig ud på dansegulvet.

Det er præcis 15 år siden, at Birthe Kjær medvirkede i "Vild med dans", og i år er sangerinden tilbage i studiet - men nu for at heppe på sin celebre veninde Hilda Heick.

Og hun er imponeret over hendes evner på gulvet.

- Jeg synes, hun gør det så fantastisk godt. Hun kaster sig ud i det, og hun ser ikke ud til at have nogen hæmninger. Hun går all-in, og det er så flot, lyder det fra Birthe Kjær.

- Jeg tror, at hun er kommet længere allerede nu, end hun på noget tidspunkt havde troet. Men hun kommer til at gå endnu længere. Det er jeg sikker på. Hende slipper de ikke for lige foreløbig, siger hun med et smil.

Birthe Kjær nåede lige præcis halvvejs gennem sæson to, da hun pludseligt under alvorlige omstændigheder måtte udgå.

Efter en dansetræning blev hun ramt af en blodprop i hjertet og blev straks hastet på hospitalet og fik foretaget en ballonudvidelse.

Sæsonen fortsatte dog som planlagt og blev vundet af skuespilleren David Owe og hans partner, Vickie Jo Ringgaard.

- Nu er jeg selvfølgelig også blevet meget ældre, men det er godt, at det ikke er i dag, jeg skal deltage, lyder det fra Birthe Kjær.

- Jeg synes allerede dengang, at niveauet var højt, og at de var så dygtige alle sammen. Men det er næsten endnu højere nu, vurderer hun.

Birthe Kjær var dengang, hun deltog tilbage i 2005, blandt de ældste deltagere med sine 57 år, men Hilda Heick er med sine 74 år den ubetinget ældste deltager, der nogensinde har været på gulvet.

Og det er en kæmpe inspiration for andre, mener Birthe Kjær, som i dag er fyldt 72 år.

- Jeg synes, det er så frisk gjort af Hilda, at hun kaster sig ud i det, siger Birthe Kjær og fortsætter:

- Jeg tror, hun er en kæmpe inspiration for mange, der måske bliver holdt tilbage af alder og tænker: "Det kan vi ikke". Der kan man se på Hilda og se, at det kan man altså godt, hvis man vil.

