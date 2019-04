Skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen går på scenen i Tivoli til sommer for at optræde i "Divaer i glas".

Først var hun på rollelisten i kabareten "Divaer i glas", så blev hun gravid og erstattet af Kaya Brüel, så blev hendes kollega i showet Cecilie Stenspil også gravid, og til sidst endte det med at hele showet, der foregår i Tivolis Glassal, blev rykket til et senere tidspunkt.

Det har betydet, at skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen alligevel kan være med, når "Divaer i glas" nu får premiere til sommer.

Hun er nemlig tilbage fra barsel, efter hun i august blev mor til en lille pige. Og hun glæder sig til at komme tilbage på arbejde.

- Det bliver dejligt, tror jeg. Jeg har nydt at kunne tage tiden ud og koncentrere mig om at få barnet og nyde det, og nu glæder jeg mig også til at komme i gang igen. Det er et privilegium at kunne gøre det, man godt kan lide, siger skuespillerinden.

Sammen med Caroline Henderson og Kaya Brüel, der nu erstatter Cecilie Stenspil, skal hun stå på scenen i showet, der er en moderne kabaret om Tivoli Varietéens storhedstid, hvor de legendariske sangerinder Marlene Dietrich, Josefine Baker og Ella Fitzgerald stod på scenen i Glassalen.

- Det har været længe ventet, vi har glædet os som små børn. For mig har det været en åbenbaring, at det overhovedet har fundet sted, at der har været en Tivoli Varieté, hvor de her stjerner har optrådt. Jeg synes, det er en skattekiste, siger Birgitte Hjort Sørensen.

- Hver gang man som skuespiller får et nyt job, så er det en invitation til at kigge ind i en verden, man måske ikke kendte på forhånd, så for mig er det en berigelse, fortæller hun.

Selv om forestillingen hedder "Divaer i glas", er der dog ikke meget diva at spore, når de tre medvirkende kvinder er backstage, fortæller de.

- Vi er meget lidt diva-agtige. Vi er nogle grinebidere, og vi har det virkelig sjovt sammen, siger Caroline Henderson og bliver bakket op af Birgitte Hjort Sørensen.

- Vi er kun diva-agtige på det punkt, at vi kræver det ypperste af os selv, siger hun.

Birgitte Hjort Sørensen mener, at betegnelsen "diva" lidt ufortjent har fået et blakket ry.

- Diva har fået en lidt negativ klang, men det betyder jo "inspireret af Gud". Det er også et udtryk for store kunstnere. Det er ikke kun nogle, der kommer for sent og råber højt, det er også positivt, siger hun.

Selv startede Birgitte Hjort Sørensen faktisk karrieren på de skrå brædder med en mikrofon, og hun har også stået på den berømte Broadway i New York.

Nu glæder hun sig til at stå på scenen med de to garvede sangerinder Kaya Brüel og Caroline Henderson.

- Mit første job var som musicalsanger, og jeg er jævnligt gået tilbage til musikteatret, siger skuespillerinden.

- Det, der er sjovt ved at lave sådan noget her, er, at det jo ikke er verdensmesterskabet i sang eller dans. Det handler om karakterer og personligheder og historiefortælling og liv og sanser, og det er det, der skal udtrykkes, forklarer hun.

Showet har premiere den 17. august.

