I starten af april vendte skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen tilbage på arbejde efter at have holdt barsel med datteren Karoline.

De seneste måneder har hun således brugt på at øve sig med Kaya Brüel, Caroline Henderson og Carsten Svendsen, som hun lige om lidt skal stå på scenen med i forestillingen 'Divaer i Glas' i Glassalen i Tivoli.

Det har været lidt af en omvæltning at indtage en rolle igen, fordi der pludselig er flere ting, der skal jongleres.

»Det er det samme for alle børnefamilier: Det er sindssygt svært, og der er simpelthen bare ikke tid nok i døgnet. Men det går super godt, og jeg føler mig meget privilegeret, at jeg både kan have en dejlig familie og samtidig lave noget, jeg synes er rigtig sjovt,« siger Birgitte Hjort Sørensen.

På scenen skal hun sammen med sine tre medspillere fortolke sange fra store koryfæer som Marlene Dietrich, Ella Fitzgerald og Josephine Baker, der alle har optrådt i Glassalen i Tivoli.

Kvinder, der hver især har sat et markant aftryk på både musikken og kampen for ligestilling og seksuel frigørelse.

»Det er jo nogle kvinder, der i den grad var foran deres tid. Marlene Dietrich legede med seksualitet og sit sceniske udtryk lang tid før alle andre og har været en stor inspiration for eksempelvis Madonna og Lady Gaga.

»Der er også sådan en som Rosemary Clooney, som jeg ærligt må sige, at jeg ikke vidste meget om, men hun var et kæmpe ikon i 1950'erne. Hun havde flere af sine egne tv-show, samtidig med at hun fik fem børn på fem år, fortæller Birgitte Hjort Sørensen.

Netop det med børnene er blevet en interessant faktor for skuespillerinden i researcharbejdet på sine roller.

»Nu er noget af det første, jeg undersøger ved en karakter, hvorvidt de har børn eller ej, fordi det er så stort. Jeg kan mærke på mig selv, at det virkelig er en milepæl, og ens verden er vendt på hovedet,« fortæller Birgitte Hjort Sørensen.

Tidligere har hun indtaget roller i blandt andet DR-serien 'Borgen', den amerikanske serie 'Vinyl' og film som '3 Ting' og 'Sommeren '92'.

Hun har altid været en arbejdshest, men nu er der noget andet, der pludselig fylder.

»Jeg synes, man kan føle en splittelse, fordi man vil to ting så helhjertet – jeg vil bare være sammen med mit barn hele dagen, men jeg vil også rigtig gerne arbejde. Det niver i hjertet,« siger hun.

»Men jeg har brug for begge dele, og man bliver jo også beriget på nogle andre fronter, når man kommer ud og arbejder med noget, som man så kan bringe med hjem og være en endnu federe mor,« siger skuespillerinden.

På et punkt nyder hun særligt, at fokus har ændret sig. Selv om hun stadig lægger liv og sjæl i sine roller, så er nerverne ikke helt så flossede som før i tiden.

»Der er noget rart i, at mit arbejde ikke er hele mit liv længere. Man får det meget mere afslappet. Det er trods alt kun en forestilling. Der er noget andet derhjemme, der er vigtigere,« siger hun.

Før har hun brugt meget af sin fritid på at øve replikker og roller, men det er en udfordring, når man også er mor til et spædbarn.

»Det har jeg været nødt til at acceptere. Nogle gange er det bare vigtigere, at der kommer aftensmad på bordet, og sådan er mit liv nu,« siger hun og smiler.

'Divaer i Glas' har premiere i Tivoli den 17. august.

/ritzau/