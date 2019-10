Løvens hule-stjernen Birgit Aaby og hendes partner, Frederik Nonnemann, røg fredag ud af "Vild med dans".

Iværksætter Birgit Aaby måtte fredag aften pakke danseskoene sammen, efter hun sammen med sin partner, Frederik Nonnemann, røg ud af dette års "Vild med dans".

Men trods danseexitten var Løvens hule-stjernen ved godt mod efter showets afslutning.

- Jeg har det forbavsende godt. Jeg tror ikke, at det er sunket ind endnu. Nu skal vi lige ud bagved og sidde lidt, siger Birgit Aaby.

Hun ved dog, at hun på ingen måde fortryder, at hun har deltaget i det populære danseprogram, hvor hun nåede at danse vals, paso doble, quickstep, rumba og street.

- Jeg har lært alt muligt om mig selv. Det har været som et terapiforløb. Jeg har lært, at jeg kan mere, end jeg troede, og jeg har indset, at jeg godt kan stille mig frem her på en måde. Det havde jeg ikke forventet, siger hun.

Selv om hun nu ikke længere skal folde sig ud på dansegulvet hver fredag aften, er Birgit Aaby sikker på, at venskabet med den professionelle danser Frederik Nonnemann kommer til at bestå.

- Det er for evigt. Nu slipper han ikke for mig. Men det bliver nok mere noget med noget rødvin. Det er vi bedre til end dans, siger iværksætteren og bryder ud i latter.

Der er nu otte par tilbage i årets udgave af "Vild med dans". Programmet sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/