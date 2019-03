Handicaporganisationer er utilfredse med, at hovedpersonens stemme i "Us" er inspireret af en stemmelidelse.

Den biografaktuelle amerikanske gyserfilm "Us" er en overvældende stor succes og har i åbningsweekenden i USA solgt billetter for over 70 millioner dollar, svarende til cirka 465 millioner danske kroner.

Det er den største åbning for en såkaldt "R-rated" gyserfilm, der er baseret på et originalt manuskript, nogensinde.

Men ikke alle er glade for filmen, heriblandt de to amerikanske handicaporganisationer National Spasmodic Dysphonia Association (NSDA) og RespectAbility.

Organisationerne er nemlig trætte af, at filmens hovedrolleindehaver, Lupita Nyong'o, forleden fortalte til New York Times, at hun har ladet sig inspirere af stemmelidelsen spasmodisk dysfoni for at skabe stemmen til sin frygtindgydende dobbeltgængerkarakter.

For det hører ingen steder hjemme, mener RespectAbility, der arbejder for at bekæmpe stigmatisering af handicappede.

- At forbinde et handicap med onde karakterer marginaliserer personer med et handicap yderligere. Personer med lidelser har også signifikante evner, som de gerne vil bidrage med til samfundet ligesom alle andre, siger organisationens præsident, Jennifer Laszlo Mizrahi, i en udtalelse.

Organisationen NSDA har ligeledes udsendt et længere skriv, hvor de udtrykker utilfredshed med den 36-årige skuespillerinde og filmens instruktør, Jordan Peele.

- Vi kan forstå, at den unikke lyd, som skabes af symptomer fra spasmodisk dysfoni, var inspirationsgnisten for denne karakter. Det, der er svært for os, er, at lyden af noget, som vil blive betragtet som uhyggelig, vil blive forbundet med tusindvis af personer, der lever med lidelsen, skriver NSDA.

Organisationens administrerende direktør, Kim Kuman, understreger, at spasmodisk dysfoni ikke er en "uhyggelig stemme".

Hverken skuespiller Lupita Nyong'o eller filmens instruktør, Jordan Peele, har kommenteret kritikken.

I interviewet med New York Times fortæller Lupita Nyong'o, at hun fandt inspirationen til karakterens urovækkende stemme, da hun deltog i et arrangement, hvor den berømte advokat Robert F. Kennedy Jr., som lider af spasmodisk dysfoni, holdt tale.

Spasmodisk dysfoni medfører, at de muskler, som er med til at skabe stemmen, ufrivilligt går i krampe, hvilket får stemmen til at lyde anstrengt eller på grænsen til at knække.

"Us" har modtaget stor hæder af anmelderne, som hylder filmens instruktør, Jordan Peele, for at skabe en underholdende gyserfilm, der samtidig fortæller noget om USA som samfund med alle dets konflikter.

Jordan Peele er ikke uvant i gysergenren.

I 2018 vandt han en Oscar for Bedste Originale Manuskript for filmen "Get Out", som han også instruerede.

Filmen solgte billetter for over 250 millioner dollar i 2017.

/ritzau/