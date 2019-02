Sangerinden Lady Gaga (på billedet), der har spillet med i filmen A Star Is Born, bar ved årets oscaruddeling en af verdens største diamanter rundt om halsen. Tiffany-diamanten er på 128,65 karat og har ifølge magasinet Vogue en værdi af omkring 200 millioner kroner. Lady Gaga fik ved nattens uddeling prisen for bedste sang for nummeret Shallow. Valerie Macon/Ritzau Scanpix