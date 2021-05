Mandag aften dansk tid søgte 56-årige Melinda French Gates om skilsmisse fra Microsoft-medstifteren Bill Gates.

Det kunne nemt være lukrativt at blive ekskone til en af verdens rigeste mænd. Men tværtimod synes fordelingen af Melinda og Bill Gates' massive formue at foregå i fred og fordragelighed – på trods af at det filantropiske ekspar ikke har en ægtepagt.

Ifølge skilsmissebegæringen, som det amerikanske medie People har læst, skal Bill og Melinda Gates fordele deres fælles aktiver efter en tidligere indgået – og ikke offentliggjort – separationsaftale.

»Hustrubidrag er ikke nødvendigt,« understreger Melinda Gates i skilsmissebegæringen.

Bill og Melinda Gates vil også fortsætte samarbejdet som formænd i deres velgørenhedsfond, Bill & Melinda Gates Foundation, der har fokus på befolkningssundhed, uddannelse og bæredygtighed, og som med en værdi på omtrent 250 milliarder kroner betragtes som verdens største fond.

»Vi fortsætter med at dele en tro på den mission og vil fortsætte vores samarbejde i fonden, men vi tror ikke længere på, at vi kan vokse sammen som par i den næste fase af vores liv,« lød det fra parret, da de offentliggjorde deres skilsmisse på deres sociale medier.

Samme dag som skilsmissebegæringen blev indgivet, blev der samtidig automatisk indgivet en begæring, der begrænser det tidligere ægtepar fra at ændre i deres forsikringer eller sælge deres ejendom – ikke mindst deres fælles hjem, det 810 millioner dyre palæ ved Lake Washington, der grænser op til Seattle.

Bill og Melinda Gates vil også fortsat begge have adgang til økonomiske oplysninger i både deres fond og husstand, men fremover skal de dog selv hæfte for gæld, de måtte stifte.

Bill og Melinda Gates Foto: STR

65-årige Bill Gates estimeres at være god for over 768 milliarder kroner, hvilket gør ham til en af verdens absolut rigeste mænd.

Formuen er især opbygget gennem Microsoft, som Bill Gates stiftede tilbage i 1975 sammen med Paul Allen.

Bill Gates var direktør i Microsoft indtil 2000, hvor han og Melinda Gates stiftede deres fælles velgørenhedsfond.

I 2014 udtrådte Bill ligeledes fra Microsofts bestyrelse for at fokusere al sit arbejde i velgørenhedsfonden, der senest har postet omtrent 11 milliarder kroner i udvikling og distribution af coronatest, behandlinger og vacciner.

FILE PHOTO: Philanthropist and co-founder of Microsoft, Bill Gates (R) and his wife Melinda listen to the speech by French President Francois Hollande, prior to being awarded Commanders of the Legion of Honor at the Elysee Palace in Paris, France, April 21, 2017. REUTERS/Kamil Zihnioglu/Pool/File Photo Foto: POOL New

I 2015 stiftede Melinda Gates sin egen investeringsvirksomhed, Pivotal Ventures, der investerer i virksomheder med fokus på kvinder og familier.

Bill og Melinda Gates mødtes for første gang til en forretningsmiddag i Microsoft, kort efter Melinda Gates som en af de første kvinder blev ansat som produktmanager i virksomheden tilbage i 1987.

De blev gift nytårsdag 1994 på øen Lanai i Hawaii, og sammen har de tre voksne børn: 18-årige Phoebe Adele, 21-årige Rory John og 25-årige Jennifer Katharine.

Men efter 27 års ægteskab har Melinda nu søgt om skilsmisse, og det separerede par skal møde i retten til april 2022 for at nå en endelig afgørelse om fordelingen af deres ejendom, forretning og andre forpligtelser, efter de måneden forinden skal forsøge at nå til enighed uden rettens indblanding.