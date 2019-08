Anders Blichfeldt brugte musikken til at bearbejde sine følelser, da hans hustru blev ramt af en blodprop.

Den tidligere forsanger i Big Fat Snake, Anders Blichfeldt, var søndag aften hovedperson i det første afsnit af TV2's "Toppen af poppen", og han var både begejstret og bevæget over at høre sine sange blive fortolket af andre musikere.

Anders Blichfeldt fik blandt andet lov til at høre en fortolkning af Big Fat Snake-nummeret "Female Voice", som sanger Carl Emil Petersen havde oversat til dansk.

- Det var en kæmpe gave. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at sangen kunne forsvinde derhen og pludselig blive til noget helt andet, siger Anders Blichfeldt til Ritzau.

"Female Voice" udkom i 1998 og handler om en mand, der falder i snak med en smuk kvinde i en bus på vej til lufthavnen og ender med at rejse jorden rundt med hende.

Ifølge Anders Blichfeldt, som har været forsanger i Big Fat Snake, indtil bandet gik i opløsning i 2018, er sangen et godt eksempel på, at han ofte bruger sangskrivning til at flygte ind i en fantasi eller en drømmeverden, der ligger langt fra hans virkelighed.

- Da jeg skrev sangen, havde jeg tre små børn, der lå som pludremikler på gulvet, og jeg kan tydeligt huske, at jeg sad i vores køkken og spillede på min morfars gamle disko-dasko-orgel, og pludselig kom akkorderne.

- Jeg led meget af flyskræk dengang, så den situation, at jeg sidder helt rolig i bussen på vej til lufthavnen, var ren ønsketænkning for mig dengang, siger han og griner.

Nogle gange opstår en sang ud af en fantasi, men andre gange bruger Anders Blichfeldt sangskrivning til at bearbejde sine følelser og tanker.

- Jeg bruger det at skrive sange som et alternativ til at gå til psykolog eller belemre min familie og venner med alt muligt bøvl.

- Nogle gange kan det være enormt hårdt for mig at skrive en sang. Jeg kan være helt ødelagt, hvis emnet går meget tæt på mig, fordi jeg bliver nødt til at gå ind i følelsen og blive der, indtil jeg har lavet sangen færdig, siger han.

Det mærkede Anders Blichfeldt blandt andet med sangene "Why Do I Cry" og "Den jeg er", som han skrev, efter hans kone, Marina Blichfeldt, i 2006 blev ramt af en blodprop i hjernen.

Men selv om følelserne er tunge, hjælper det ham at sætte ord på papir.

- Når jeg har skrevet sange, som er alvorlige for mig for eksempel om min kones sygdom så har de været sindssygt hårde at skrive, men når først de er skrevet, kan jeg næsten spille dem med et smil. Så har jeg fortalt den historie.

- Jeg tror, de fleste kender, at hvis man har været ude for noget traumatisk og begynder at fortælle om det, så kommer oplevelsen mere på afstand og bliver en del af ens historie, som noget man kan håndtere, i stedet for at være en knude, siger han.

Årets hold i "Toppen af Poppen" består foruden Anders Blichfeldt af Carl Emil Petersen, Teitur Lassen, Medina, Chief 1, Kwamie Liv og Cæcilie Norby.

