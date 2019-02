Den gravide hertuginde Meghan blev omdrejningspunktet, da stjerneparret modtog en Brit Award.

Musikerparret Beyoncé og Jay-Z blev onsdag aften belønnet med en Brit Award for Bedste Internationale Gruppe, men selv om det var dem, der skulle fejres, valgte de at bruge deres takketale til at hylde den britiske hertuginde Meghan.

Ægteparret kunne ikke selv være til stede ved prisuddelingen i London, så derfor havde de optaget en takketale på video. I den står de foran et portræt af hertuginden, hvor hun er malet som Mona Lisa.

Efterfølgende har Beyoncé lagt et billede på Instagram, hvor hun skriver:

- Til ære for Black History Month (måned, hvor der er fokus på sortes historie i blandt andet USA, red.) bøjer vi os for en af vores farvede Mona'er. Tillykke med graviditeten! Vi ønsker dig så meget lykke.

Hertuginde Meghan, der har en hvid far og en sort mor, er gift med den britiske prins Harry, og sammen venter de deres første barn til foråret.

Det er ikke første gang, at Beyoncé har vundet en Brit Award for Bedste Internationale Gruppe. Hun vandt den også for flere år siden med Destiny's Child, og det nævner hun da også i sit opslag.

- Jeg vandt denne pris tilbage i 2002 med mine bedste veninder, Kelly og Michelle, skriver hun.

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/BuHvVDPgVdF/

/ritzau/