Musiker Benjamin Kissi overvejede, hvad det ville gøre ved hans image at stille op i Dansk Melodi Grand Prix.

Den aarhusianske musiker Benjamin Kissi har stået på scenen med Thomas Helmig, Outlandish og Medina, varmet op for den verdensberømte hiphopgruppe The Roots og udgivet to albummer i eget navn.

Men selv om den erfarne sanger og sangskriver er hjemmevant på en scene, var han alligevel tøvende, da han blev spurgt, om han ville stille op i det danske melodigrandprix.

- I starten var jeg forbeholden, for jeg kommer fra noget meget anderledes end melodigrandprixet. Jeg har spillet hiphop og rock, så det er uvant for mig at lave en grandprixsang.

- Men da jeg holdt et møde med holdet bag, sagde de, at min sang ikke nødvendigvis behøvede at være en typisk melodigrandprixsang. De ville gerne vende det hele lidt på hovedet, og det synes jeg, var sjovt og udfordrende, siger Benjamin Kissi.

Han stiller op i Dansk Melodi Grand Prix med sangen "Faith", som netop handler om at kaste sig ud i noget nyt.

- Sangen handler om at turde springe ud af sin comfortzone og have tillid til, at det hele nok skal gå, så længe man gør sit bedste.

- Det var det, jeg stod med lige der. At jeg skulle springe ud i noget, som jeg ikke kendte. Jeg synes, at melodigrandprixet er helt vildt fedt, men det er nyt for mig at skulle have så meget opmærksomhed, siger han.

Benjamin Kissi har ellers prøvet at stå badet i scenelyset mange gange.

Siden han som femårig fik en trompet i fødselsdagsgave og senere købte en guitar for sine nonfirmationspenge, har han spillet musik, og som 18-årig kom han med i Aarhus-bandet The Gypsies sammen med blandt andre Shaka Loveless.

Bandet sendte to albums på gaden og varmede op for de verdenskendte hiphopgrupper The Roots og The Fugees. Senere turnerede de rundt med danske navne som Outlandish og Medina, før bandet gik i opløsning, og Shaka Loveless gik solo.

Benjamin Kissi gjorde det samme.

Han udgav i 2013 albummet "Makeup Sex", efterfulgt af albummet "Piece of Me" fra 2015 og var derudover backingmusiker for blandt andre Thomas Helmig, Jokeren og EaggerStunn.

I november sendte han singlen "Sing my song" på gaden.

Han ser det som en stor fordel, at han har så meget erfaring, når han skal være med i melodigrandprixet.

- Det er et plus, at jeg har spillet rigtig meget. Det giver en tryghed, at jeg kan stå på scenen og har prøvet det hele før. Så jeg er super spændt, men jeg er ikke nervøs for, at det går galt, og jeg ved, hvad jeg skal fokusere på, siger han.

Før han sagde ja til at deltage, havde Benjamin Kissi dog betænkeligheder ved at stille op i grandprixet.

- Jeg bekymrede mig lidt om, hvordan jeg ville blive set på efterfølgende. Hvis man kigger til Sverige, er melodigrandprixet helt vildt respekteret, og der er mange store artister og sangskrivere, der deltager. Det er anerkendt i musikbranchen, men det er det ikke rigtig herhjemme. Det fornemmer jeg i hvert fald ikke. Det bliver lidt set ned på.

- Men jeg har det sådan lidt, at hvis jeg kan få lov til at synge det nummer, jeg synes, er fedt, så kan jeg stå hundrede procent inde for det, og så er jeg sådan set ligeglad med, hvad folk tænker efterfølgende, siger han.

Benjamin Kissi håber, at grandprixet kan være med til at sparke gang i hans musikkarriere.

- Jeg vil rigtig gerne udgive et par numre op til grandprixet hvis jeg når det og sætte en tour op i efteråret. Det ville være optimalt, så jeg får så meget ud af melodigrandprixet som muligt, og det kan være et afsæt til, at jeg kan gøre noget mere.

- Man ser jo tit, at grandprixdeltagere brager frem og forsvinder lynhurtigt igen. Så man er nødt til at have noget at komme med bagefter. Men når det er sagt, handler det først og fremmest om at få en sjov oplevelse og komme lidt ud af min comfortzone, siger han.

/ritzau/