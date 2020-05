I filmens hovedroller ses Jacob Hauberg Lohmann og Simon Sears som to politimænd under angreb i en ghetto.

De fremadstormende skuespillere Jacob Hauberg Lohmann og Simon Sears har hovedrollerne i den nye danske actionfilm "Shorta", som får premiere til efteråret.

Filmen handler om to betjente, som under en patrulje i en ghetto pludselig bliver jaget vildt og må kæmpe for deres liv, da beboerne vil tage hævn, efter at en ung indvandrerdreng er død i politiets varetægt.

Nu offentliggør Toolbox Film og Scanbox Entertainment det allerførste klip fra "Shorta", hvis titel er det arabiske ord for "politi".

Her ses Jacob Hauberg Lohmann som politimanden Mike, der spurter i hælene på en ung knægt, som til sidst nærmest løber i armene på den anden betjent, Jens, spillet af Simon Sears.

Filmen, som udspiller sig over 24 timer i den fiktive ghetto Svalegården nær København, centrerer sig om hævn, mistillid og magtmisbrug.

Mens den ene betjent - spillet af Jacob Hauberg Lohmann - er en del af en hård kerne af politifolk, som er berygtede for deres brutalitet, indtager Simon Sears rollen som den anden betjent, der ikke længere vil vende det blinde øje til det magtmisbrug, der foregår omkring ham.

46-årige Jacob Hauberg Lohmann fik sit helt store gennembrud i TV2-dramaet "Norskov" og har også film og serier som "Bedrag", "Flaskepost fra P" og "Forbrydelsen" stående på sit cv.

36-årige Simon Sears slog for alvor igennem i rollen som præstesønnen Christian i "Herrens veje" og har ellers medvirket i film som "9. april" og "Vinterbrødre".

I de bærende biroller ses Dulfi Al-Jabouri, kendt fra film som "Underverden" og DR-dramaet "Bedrag", Özlem Saglanmak, der er også er kendt fra "Bedrag" og fra TV2-serien "Greyzone", og Arian Kashef, som senest kunne ses som Jamal i "Når støvet har lagt sig".

"Shorta" får premiere den 22. oktober.

Se klippet her: https://vimeo.com/420985295

/ritzau/