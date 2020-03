For Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er det vigtigt at vise, at deres forhold ikke er et glansbillede.

Der var mange overvejelser at gøre for både modellen Philine Roepstorff og fodboldspilleren Nicklas Bendtner, da et produktionsselskab sidste år henvendte sig til dem og spurgte, om de ville lave en reportageserie, hvor danskerne kunne følge med på tætteste hold i det celebre pars liv.

Én af de diskussioner, parret måtte have inden de sagde ja, handlede om, hvorvidt deres forhold ville være stærkt nok til at kunne inkludere et kamerahold og givetvis tusindvis af interesserede danskere.

- Der er ikke nogen tvivl om, at når man laver et program som det her, hvor der er nogen, der følger efter dig hele tiden, og du skal vise dit forhold udadtil, så er det tungere, end hvis det ikke blev vist frem for alles øjne, siger Nicklas Bendtner.

- Derfor er det også vigtigt at have afstemt, hvor man står. Går det godt, eller går det dårligt? Hvordan gør vi det her? Og der var vi rimelig enige om, at vi ville gøre det så ærligt som muligt, siger fodboldspilleren.

Det betød, at kameraholdet fik lov at være med hele vejen.

- Det var svært hver dag. Alle har jo deres problemer i forholdet, men der har vi valgt at tage det hele med, siger Nicklas Bendtner og uddyber:

- Det er lidt ligesom, da jeg lavede min bog (Begge sider, red.), man er nødt til at gøre det rigtigt og være ærlig og også lukke op for nogle ting, som de fleste måske ikke ville gøre, fordi de gerne vil sælge et glansbillede. Men alle, der har bare lidt forstand, ved godt, at det er ikke sådan, livet er, siger han.

Philine Roepstorff og Nicklas Bendtner stod først officielt frem som kærester i sommeren 2018, men parret har kendt hinanden i en årrække.

Modellen mener, at det godt kan komme bag på folk, at de er "ganske normale kærester".

For Bendtner har det været en prioritet at vise, at deres liv ikke er årgangsvine og glamour det hele.

- Det var vigtigt for os, da vi sagde ja, at vi ikke vil sælge noget, der ikke er ægte. Det skal være 100 procent os, der ordner vasketøj og vasker op og alle de her helt almindelige ting, som vi jo primært gør, siger han.

"Bendtner & Philine" kan ses på Dplay.

/ritzau/