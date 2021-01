Otte kendte danskere skal skjule sig for et hold garvede efterforskere i en ny realitysatsning.

Der bliver fart over feltet, når otte danske kendisser skal flygte fra et hold erfarne efterforskere.

Det sker i det nye program "Jaget vildt: Kendte på flugt", som har premiere den 7. januar på streamingtjenesten discovery+.

Og i rollerne som jaget vildt finder man blandt andre fodboldstjernen Nicklas Bendtner og modelkæresten Philine Roepstorff.

- En ting, vi har til fælles, er, at vi er store konkurrencemennesker, og vi vil vinde for enhver pris, siger Nicklas Bendtner i en pressemeddelelse fra Discovery Networks Danmark.

Han tilføjer henvendt til Philine:

- Jeg har ti dage, hvor du rent faktisk lytter til, hvad jeg siger. Det er fedt, lyder det Bendtner.

De to kendisser udgør sammen et ud af fire hold, der skal holde sig skjult i ti dage for efterforskningsholdet, som består af garvede specialister fra politiet og efterretningstjenesten.

De øvrige hold består af venneparret tv-vært Ibi Støving og komiker Mikkel Klint Thorius, diamantdronningen Katerina Pitzner og hendes datter Ophelia Pitzner og sportsholdet bestående af tenniskommentator Patrik Wozniacki og den OL-vindende bryder og MMA-fighter Mark O. Madsen.

Kendisserne ankommer på en yacht til Københavns Havn. De er blevet udstyret med en elektronisk fodlænke, og så snart deres fødder rører landjorden, sender den et gps-signal til efterforskerne, og så er den vilde menneskejagt sat i gang.

Herefter må efterforskerne gøre brug af klassiske efterforskningsværktøjer som tæller alt fra adgang til videoovervågning til oplysninger om de kendtes biler og boliger.

Deltagerne har fået lidt starthjælp af produktionen - de har for eksempel fået lov til at planlægge første dag på flugt, og de har fået et kreditkort med 5000 kroner på stillet til rådighed.

Herefter er det deres egne evner til at være på flugt og tænke hurtigt, der afgør, om efterforskningsholdet når frem til dem, inden tiden løber ud efter ti dage.

"Jaget vildt: Kendte på flugt" har premiere den 7. januar på streamingtjenesten discovery+ og sendes i seks afsnit.

/ritzau/