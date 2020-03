100 procents ærlighed var det vigtigste for Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, da de blev kærester.

Livet er ikke kun champagneflasker og eksotiske luksusferier for fodboldspiller Nicklas Bendtner og model Philine Roepstorff, som i disse uger viser deres liv frem i reportageserien "Bendtner & Philine".

Det celebre par har også store kriser i deres forhold, og det fik seerne at se, da parret i første afsnit af serien fortalte om en episode i december, hvor Nicklas Bendtner var utro med en 20-årig kvinde til en julefrokost.

Men selv om parrets forhold både er præget af op- og nedture, har de helt fra begyndelsen gjort en dyd ud af at være ærlige over for hinanden, fortæller 32-årige Nicklas Bendtner.

- Vi er gode til at tale sammen, og så er vi først og fremmest ærlige. Det var en meget vigtig præmis, da vi blev kærester. Vi havde jo kendt hinanden i seks år, så vi vidste ting om hinanden, som mange andre ikke ved.

- Så da vi fandt sammen aftalte vi, at vi skulle være 100 procent ærlige over for hinanden. Det er det, der har båret os gennem svære situationer. Man må ikke føre hinanden bag lyset, siger han.

Det er Philine Roepstorff enig i.

- Vi ved så meget om hinanden på godt og ondt, så man ved også, at der ikke er noget, der ændrer synet på en, hvis man står frem med det.

- Vi vil gerne sætte hinanden fri på mange punkter, men først og fremmest så har man et hjem, en man stoler på, og en man kan være sig selv med. Og det var det første, vi talte om, den dag, vi blev enige om, at det skulle være os. Alt er lovligt i den forstand, at hvis man er ærlig, så kan vi arbejde med tingene, siger hun.

Philine Roepstorff tilføjer, at det kan være svært at have en kæreste, der er så eksponeret, som Nicklas Bendtner er, og blive konfronteret med rygter og andres mening om ham.

- Mange mennesker har en interesse i at snakke, gøre eller sige noget, og det kan da godt være svært at komme igennem som par, når man nogle gange også skal være kritisk over for, hvad man hører, eller hvad der bliver skrevet og sagt.

- Nu har jeg været i "normale" forhold også, og man skal slet ikke tage stilling til de samme ting, som man skal i et forhold med en af Danmarks mest omtalte mænd. Og det har været svært, siger hun.

/ritzau/