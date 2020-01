Da rapperen Benjamin Hav i fredags overraskende smed et soloalbum på gaden, var det med lovning om, at det ikke var et farvel til produceren Albert Wanscher eller den populære duo, Benal, som de to har skabt.

Men i morgen, fredag, udkommer rapperen med endnu et soloalbum, skriver Politiken. Og over for avisen slår hitmageren fast, at han ikke har i tankerne at lave musik sammen med sin hidtil faste makker lige foreløbig.

»Det er vigtigt for mig at have noget at indlede samtalen med. Derfor kommer der to album nu. Det er forordet til det, jeg håber bliver en lang fortælling. Jeg kommer ikke til at spille Benal-numre mere, og jeg kan ikke se mig selv gå tilbage og lave Benal-ting lige foreløbig,« siger han til avisen.

»Vi har fået alle mulige fede tilbud til næste år som Benal, men sådan skal det ikke være. Det skal være et clean cut,« siger Benjamin Hav.

Sammen med Albert Wanscher har Benjamin Hav væltet Danmark med numre som 'Uh babe' og 'Fri' og modtaget adskillige priser for deres musikalske kunnen.

Men det sidste halve år har Benjamin Hav altså været i studiet uden sin faste makker, men med navne som Søren Huss, Nonsens, Zookeepers og Clara Sofie i stedet.

I en pressemeddelelse, der blev sendt ud i forbindelse med rapperens første soloudgivelse, lød det ellers, at soloprojektet ikke skulle ses som afslutningen på Benal.

»Det her er ikke et farvel til Albert eller Benal. Det her er en nænsom bevægelse med hoften i en proppet elevator. Jeg har lavet dette soloalbum for endegyldigt at imødekomme min psykologs gentagne opfordringer om at gøre noget for lille Benjamin.«

Benal har blandt andet modtaget prisen for Årets Danske Gruppe ved Danish Music Awards.