Belgisk kvinde har vundet retten til at blive anerkendt som prinsesse og datter af landets abdicerede konge.

Belgiens kong Phillipe har for første gang mødt sin indtil for nylig omstridte halvsøster, Delphine de Saxe-Cobourg.

Det oplyser det belgiske kongehus torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

I januar erkendte kongens far, den nu abdicerede Albert II, at være far til den belgiske kunstner, der indtil denne måned har heddet Delphine Boël.

Den tidligere konge har ellers i årevis afvist at være far til den i dag 52-årige kvinde som resultat af en affære.

Men efter massivt pres fra en domstol i Bruxelles indvilgede Albert II i år at aflevere en dna-prøve, som faktisk viste, at han var far.

1. oktober vandt Delphine Boël retten til blive anerkendt som prinsesse, efter at en appeldomstol bekræftede resultatet af dna-prøven.

Samtidig fik hun det royale navn Delphine Saxe-Cobourg.

Mødet mellem kong Phillipe og hans halvsøster fandt sted fredag i sidste uge, oplyser kongehuset.

Det udviklede sig til et "langt og frugtbart" møde, som giver mulighed for, at forholdet kan udvikle sig inden for en "familiær ramme".

Sådan lyder det i meddelelsen, der er underskrevet "Phillipe og Delphine".

Albert II var konge i Belgien fra 1993 til 2013. Som ung havde han et forhold uden for ægteskabet til Delphine Boëls mor.

Historien om den uønskede datter kom første gang frem i belgiske medier i 1999.

Senere har Delphine Boël fortalt sin historie mange gange, og hun har derfor længe været en kendt person i Belgien.

Albert II accepterede først at tage en dna-test, efter at en appeldomstol afgjorde, at han skulle betale 5000 euro i dagbøder, for hver dag han nægtede at tage testen.

Det svarer til 37.200 danske kroner om dagen.

Efter testen i januar gjorde det klart, at Delphine Boël var hans datter, nægtede han dog fortsat at imødekomme hendes øvrige krav om, at hun skulle behandles som sine søskende.

Men det blev altså 1. oktober trumfet igennem af appeldomstolen.

/ritzau/