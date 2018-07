Kanye West blev for nylig kørt på hospitalet af sin kone.

De fleste, der har mænd tæt på livet, vil vide, at man ikke spøger med en omgang af den frygtede mande-influenza, der kan være tæt på at tage livet af selv den stærkeste mand, der bliver ramt af det. Sådan kan det i hvert fald virke.

Det gælder altså også, hvis man hedder Kanye West. Rapperen skranter i disse dage, hvor han er lagt ned med influenza, og efter han fik det værre og værre, fik en bekymret Kim Kardashian i søndags nok. Derfor tog hun manden med på West Hills Hospital, hvor han blev tjekket. Det skriver TMZ.

Mediet fortæller, at lægen kom frem til, at Kanye West var ramt af influenza, og derfor fik han en recept på noget medicin, inden lægen kort tid efter sendte parret hjem, så rapperen kunne komme under dynen og hvile sig.

Kanye West har for nylig skrevet en del på Twitter omkring problemer med sine bihuler, men ifølge mediet ved han ikke, om de to ting hænger sammen.

Vi håber i hvert fald, at Kanye West overlever den frygtede mande-influenza og snart er på højkant igen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.