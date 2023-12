Længe har rygterne svirret om, at Selena Gomez har fået en ny kæreste.

Nu fastslår medier som People og TMZ, at ‘den er god nok’ – den 31-årige skuespiller og sanger og den 35-årige musikproducer Benny Blanco er kærester.

Med billeder på Instagram mere end antyder Gomez nu selv, at der er hold i rygterne.

I en story på Instagram, har hun lagt to billeder op. Et hvor hun ligger med hovedet på brystet af en mand, der til forveksling ligner Benny Blanco og et, hvor hun viser en diamantring formet som et B frem.

Benny Blanco og Selena Gomez arbejdede sammen i 2019. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Benny Blanco og Selena Gomez arbejdede sammen i 2019. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

I flere kommentarer til sine fans på de sociale medier bekræfter hun formentlig forholdet. Det skriver Soundvenue, der citerer skuespilleren for at svare en følger, der efterlyser en reaktion fra hende:

»Jeg er ikke sur. Vi har datet i seks måneder, baby. Jeg vil altid forsvare mine venner, familie og fans til den dag, jeg dør.«

På Instagram har Selena Gomez delt to billeder blandt andet det her. Foto: Instagram Vis mere På Instagram har Selena Gomez delt to billeder blandt andet det her. Foto: Instagram

Det nye par har kendt hinanden i flere år, og arbejdede allerede i 2019 sammen på Gomez’ single 'I Can't Get Enough'.

Men Benny Branco har produceret musik for flere store stjerner både Ed Sheeran, Katy Perry og også Selena Gomez’ ekskærester Justin Bieber og The Weeknd.

Fra 2011 og syv år frem datede Selena Gomez og Justin Bieber. Da de i 2018 slog op, fandt han kort efter sammen med Hailey Bieber, som han i dag er gift med.

Selena Gomez har også delt et billede af sin hånd og en ring med bogstavet B. Foto: Instagram. Vis mere Selena Gomez har også delt et billede af sin hånd og en ring med bogstavet B. Foto: Instagram.

Siden har Selana Gomes været kædet sammen med mænd som ‘The Weeknd’-sangeren Abel Tesfaye (33), Drew Taggart (33) og Zayn Malik (30).

Men nu er det altså formentlig Benny Blanco, der er manden i hendes liv. I hvert fald citerer People hende for at skrive følgende til en af sine følgere:

»Han er det absolutte alt i mit hjerte.«