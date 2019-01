Skuespiller Thomas Hwan ved, hvad det vil sige at være stresset. Den følelse har han trukket på i "Bedrag".

Under optagelserne til tredje sæson af DR's "Bedrag" har skuespiller Thomas Hwan haft lejlighed til at undersøge, hvad det vil sige at være en presset mand.

I den nye sæson af dramaserien er Thomas Hwans karakter, Alf, hårdt ramt af søvnløshed og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som følge af at han er blevet skudt, og samtidig forsøger Alf at passe sit krævende job som efterforsker.

Og for at kunne forstå, hvordan det føles at være i så voldsom en livssituation, har Thomas Hwan blandt andet forberedt sig til rollen ved at besøge personer, der lider af PTSD.

Han har også talt med de bekendte, han har, som har haft det svært psykisk, og så har han delvist trukket på sine egne erfaringer.

- I serien kan Alf godt mærke, at det er en dårlig idé at gå på arbejde, og at han burde blive hjemme, men det kan han ikke. Og det tror jeg i virkeligheden, vi alle sammen kender. Hvor tit overskrider man ikke grænsen for, hvad der er godt for én, for at opfylde noget, man føler, man bør, siger han.

36-årige Thomas Hwan har selv i perioder arbejdet så meget, at det overskred grænsen for, hvad der var godt for ham.

- De første par år efter at jeg kom ud af teaterskolen, sagde jeg ja til alt. Jeg arbejdede fuldstændig manisk nærmest, og sådan har det været i perioder, indtil min krop begyndte at sige fra, siger han.

- Det var som en fysisk stress-ting, hvor jeg fik kronisk ondt i kroppen, ondt i maven, og jeg turde ikke gå til lægen og få målt mit blodtryk, for så ville jeg måske blive indlagt, siger Thomas Hwan.

Den følelse har han trukket på i arbejdet med sin karakter.

- Alt, hvad man har af førstehåndserfaringer, bruger man selvfølgelig, fordi man kender mekanismerne.

- Jeg har været i mange situationer, hvor jeg har tænkt, at der ikke skulle så meget mere til, før jeg måske var havnet i en ekstrem stress-situation eller en depression, så det har ikke været så svært at forestille sig rollen, siger han.

Før i tiden var Thomas Hwan tilbøjelig til at ignorere stress-symptomerne, når de opstod, men i dag er han blevet bedre til at mærke efter i sin krop.

- For ti år siden gjorde jeg ikke noget for at håndtere det. Der arbejdede jeg bare, indtil jeg havde det så dårligt og var så stresset, at jeg nærmest ikke kunne noget.

- Men efter at jeg har mærket konsekvensen af det et par gange, så synes jeg, at jeg er blevet god til at tage det i opløbet og sige: "jeg har virkelig lyst til at sige ja til det her job, men nu lader jeg være, og så holder jeg fri i stedet for", siger han.

Tredje sæson af "Bedrag" bliver vist søndag klokken 20.00 på DR1.