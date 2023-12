Mads Mikkelsen-filmen "Bastarden" er allerede sikret to European Film Awards. Ud over "Bastarden" er der to andre rød-hvide håb til den europæiske Oscar.

Det historiske drama "Bastarden", der har Mads Mikkelsen i hovedrollen, er Danmarks bud på en Oscar-kandidat.

Nu har filmen fået flere statuetter ved den europæiske pendant, European Film Awards, som uddeles af European Film Academy.

Fotograf Rasmus Videbæk modtager prisen European Cinematography, mens Kicki Ilander modtager prisen European Costume Design for sit arbejde med filmens kostumer.

Begge priser er en del af prisuddelingens Excellence Awards, der annonceres før showet, men overrækkes ved den officielle prisuddeling 9. december i Berlin.

Her er Mads Mikkelsen nomineret i kategorien Bedste Skuespiller for sin præstation i "Bastarden".

I filmen spiller den danske superstjerne den fattige soldat Ludvig Kahlen, som ønsker at følge kongens kald om at opdyrke jorden. Men godsejeren Frederik de Schinkel, skildret af Simon Bennebjerg, mener, at han ejer heden, og det fører til kamp.

Mads Mikkelsen har allerede vundet en pris ved European Film Awards. Det skete i 2020 for Thomas Vinterbergs - siden Oscar-belønnede - "Druk".

Mads Mikkels har været nomineret ved European Film Awards tre gange før for henholdsvis "Jagten" i 2012, "Flammen & Citronen" i 2008 og Susanne Bier-dramaet "Efter brylluppet" i 2006.

Ud over "Bastarden" er der to andre rød-hvide håb i Lea Globs kunstnerportræt "Apolonia, Apolonia", som er nomineret i kategorien Bedste Europæiske Dokumentar, samt til Malene Chois anmelderroste drama med Bodil Jørgensen og Bjarne Henriksen, "Stille liv", i kategorien Bedste Europæiske Debutfilm.

Om "Bastarden" også løber med en Oscar-nominering offentliggøres først i slutningen af januar.

Men inden jul offentliggør Oscar-akademiet sin såkaldte shortlist - det vil sige, at feltet af potentielle Oscar-kandidater snævres yderligere ind forud for de endelige nomineringer til Oscar-uddelingen 10. marts.

/ritzau/