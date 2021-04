Musik har været en måde at bearbejde forældrenes død for den 28-årige musiker, der leverer ny Paradise-sang.

Med en ny sæson af programmet "Paradise Hotel" på trapperne er den tilhørende nye titelsang netop blevet lanceret.

Det er X Factor-deltager og melodigrandprix-vinder Basim, der synger "Du gør det godt". En sang, der med hans egne ord er "en overdådig popsang".

- Jeg er god til at skrive popsange med masser af energi i vinterperioden. Det er der, man længes mest efter noget positivt. Sådan var det også med "Du gør det godt", siger han og fortsætter:

- Sangen er faktisk slet ikke skrevet til Paradise Hotel, men folkene bag programmet hørte den og ville gerne bruge den. Det er superfedt, for jeg synes, den passer perfekt.

Basim er også hitmageren bag tidligere titelsange fra "Paradise Hotel" som "Sydpå" og "Døgnrytme" med sangeren Bro.

Det har dog ikke kun været en nem vej for den 28-årige dansk-marokkanske musiker, der fik kickstartet sin karriere i 2008 i "X Factor".

Få år efter "X Factor" mistede Basim sin far til leukæmi, og i 2016 mistede han sin mor til parkinson. En sygdom, hun fik konstateret, da han var fire år gammel.

- Jeg har været så uheldig i en ung alder at miste mine forældre, og det er hårdt. Det har været noget, jeg skulle lære at acceptere. Sorgen har fyldt meget.

- Det jeg oplevede især da min mor døde var, at jeg skulle finde ud af, hvem jeg var uden dem, siger han.

I den forbindelse brugte han musikken som et tilflugtssted, hvor han kunne udtrykke sig.

Ud af sorgen kom blandt andet sangen "Comme Ci Comme Ca" fra 2017. Den er med marokkansk inspiration, hvilket tager udgangspunkt i Basims forældres ophav.

- Det var en sang, skrevet i sorg, men det var også en sang, som for mig var om længsel, håbet og om at give slip, siger han og fortsætter:

- For nogle er det bare en poppet festsang, som man kan danse til. For mig var det en måde at komme ud af sorgen på. En del af accepten.

I dag føler Basim en større afklaring omkring de tab, han har lidt. Han er et godt sted i livet både professionelt og privat.

Han er blevet mere tilbagelænet og tager en dag ad gangen og ser, hvor det bærer ham hen.

- Jeg kan mærke nu, at jeg lige så stille heler og er kommet til et punkt, hvor jeg har accepteret sorgen. Nu er det et savn, og det vil altid være der.

- Jeg er 28 år og har ro. Det, jeg mener med ro, er, at jeg føler mig i en helende proces. Det er en naturlig del af livet, at man heler igen, siger han.

Den unge musiker har levet af musik siden 2008. I de 13 år har Basim følt, at musik er en integreret del af hans dna.

Han hører musik for sit indre øre næsten hele tiden og kan ikke lade være med at gå og finde på små tekststykker og melodier.

Mobilen ligger også altid tæt ved sengen, hvis han skulle vågne om natten med en god idé eller rytme.

- Det er abstrakt, for det er ord og lyde, men i bund og grund elsker jeg, når tingene går op i en højere enhed. Jeg sætter mig ned med intet og efter noget tid, så har jeg en færdig sang, som lyder hel.

- Der er stor tilfredsstillelse i, at noget jeg kan skabe fra bunden, kan ramme og bevæge andre mennesker, siger han.

Basim arbejder på flere musikprojekter, som han desværre ikke kan løfte sløret for på nuværende tidspunkt.

Den 17. sæson af "Paradise Hotel" med Basims "Du gør det godt" som titelmelodi har premiere 13. april på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree.

