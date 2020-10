Modern Family-stjernen Sofía Vergara overtager førstepladsen som den mest indtjenende skuespillerinde.

Bankbogen bugner med knitrende knaster hos klodens mest indtjenende skuespillerinder.

Finansmagasinet Forbes har netop offentliggjort listen over de bedst betalte kvindelige skuespillere ved at sammenligne lønninger fra film, tv og streaming samt indtægter fra sponsorater og reklameaftaler det forgangne år.

Og her topper skuespillerinden Sofía Vergara med en indtjening svarende til 272 millioner danske kroner.

Den 48-årige colombianer har haft en af de bærende roller i ABC's hitserie "Modern Family" siden 2009, og derudover har hun lanceret sine egne jeans og har landet en dommertjans i "America's Got Talent".

Andenpladsen napper Angelina Jolie, som indkasserer et beløb svarende til 221 millioner danske kroner.

Efter flere års pause foran filmlærredet er den 45-årige Oscar-vindende skuespillerinde ved at vende tilbage.

Blandt andet i Marvel-filmen "Eternals", som har et svimlende budget, og det kaster ifølge Forbes altså også knaster af til Angelina Jolie.

Tredjepladsen indtages af skuespillerinden Gal Gadot, som har set 196 millioner danske kroner rulle ind på kontoen det forgangne år.

Den 35-årige israeler har især scoret store summer for sin rolle som Wonder Woman og for den kommende Netflix-film "Red Notice", hvor hun i øvrigt spiller over for verdens mest indtjenende mandlige skuespiller det forgangne år, Dwayne "The Rock" Johnson.

Resten af top ti over verdens mest indtjenende skuespillerinder består af skuespillerinden Melissa McCarthy på fjerdepladsen, den tredobbelte Oscar-vindende Hollywood-legende Meryl Streep på femtepladsen, mens skuespillerinden Emily Blunt snupper sjettepladsen.

Nicole Kidman scorer syvendepladsen, Greys hvide verden-stjernen Ellen Pompeo lander listens ottendeplads, The Square-skuespillerinden Elisabeth Moss ligger på niendepladsen, mens Viola Davis indtager tiendepladsen.

