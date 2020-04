Træning inden arbejde og langsomme weekendmorgener er blandt andet med til at skabe den balance, som Sara Jin Smidt gerne vil have i sit liv. Et stressnedbrud lærte hende nemlig, at der skal være plads til det hele.

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Jeg drikker en stor kop filterkaffe med minimælk. Det er verdens bedste kaffe og bedste start på dagen. Og så elsker jeg de dage, hvor jeg kommer til træning inden arbejde, ligesom jeg elsker de langsomme morgener i weekenden med ekstra meget kaffe og lune boller med smør og ost.«

Hvordan holder du dig i form?

»​Jeg træner 3-6 gange om ugen, og variation er vigtigt for mig. Jeg har aldrig haft et mål om at kunne løfte 100 kg, men jeg elsker at være i god form. Jeg træner en blanding af let styrke- og konditionstræning og supplerer med yin yoga, meditation og lange gåture. «

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Jeg arbejder meget, spiser ofte ude og laver ikke så tit mad derhjemme, som jeg gerne ville. Min kæreste og jeg har talt om at bestille Aarstidernes vegetarkasse for at 'tvinge' os lidt mere i køkkenet. Intet slår et godt hjemmelavet måltid mad.«

Sara Jin Smidt. Foto: PR Vis mere Sara Jin Smidt. Foto: PR

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Helt vildt. Jeg hadede grøntsager og træning som ung. Nu elsker jeg det, men jeg elsker også rødvin og pommes fritter - så alt med måde. Og netop balance har fyldt meget for mig de sidste par år efter et voldsomt stressnedbrud, der blev den største gave og har lært mig så meget om mig selv. Jeg elsker at arbejde, at træne og være sammen med min familie og mine venner, men jeg elsker også at slappe af, ligge på sofaen og isolere mig i vores sommerhus med min kæreste, og nu har jeg fundet plads til det hele.«

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»​Tag ansvar og tag nogle aktive valg. Det er dig, og kun dig der afgør, om du skal op af sofaen, når det regner og afsted til træning. Ligesom det også kun er dig, der afgør, om der skal broccoli på tallerkenen, eller om du skal spise den ekstra portion aftensmad. Det er helt okay at spise en greasy burger engang i mellem, men så tag en beslutning om at spise den med god samvittighed, nyd den og accepter, at det så måske ikke er den uge, hvor du smider alle dine corona-kilo.«

Sundhedsanbefaling?

»​Jeg elsker mit Apple Watch og mine Airpods, som jeg bruger til mine træninger og gåture. De er perfekte, fordi du både kan tracke din træning, hvor langt du har gået, hvor meget du står op i løbet af en dag, og så spiller den sammen med din telefon og musik uden dumme ledninger, der er i vejen, når du løber, ror eller cykler.«

BLÅ BOG Sara Jin Smidt, 33 år.

Cand.scient i Human Ernæring, Chefredaktør på FIT LIVING, personlig træner, kostvejleder, holdinstruktør, forfatter til to sundhedsbøger og står bag bloggen ’healthyskinnybitch.dk’.

Aktuel med bøgerne ”Healthy Skinny Bitch – din ultimative guide til et sundt og varigt vægttab” og ”Sund vs. Slank” ved Politikens Forlag.



Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.